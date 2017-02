Árbitro: Rivera García (comité de Castilla y LEón). Mostró tarjeta amarilla a los locales Charly, Lucho y Esaú, así como al visitante Ovidio.

Goles: 0-1, min.15: DiegoAbad. 0-2, min. 50: Pekas. 1-2, min. 60: Ramírez. 1-3, min. 89: Cosín.

La Virgen del Camino (1): Kuny, Álex (Aaron, min. 58), Rabanal, Gago, Mario, Puente, Charly, Mena (Ramírez, min. 53), Lucho,Esaú y Cristian (Pablo, min. 76).

Caja Rural Burgos Promesas (3): Álex, Viti, Ivo, Ovidio,Zamora,Cosín, Gallo, Gabri, DiegoAbad, RaúlRodrigo (Cerezo, min. 77) y Pekas (Dani Manchado, min. 53).



El Caja Rural Promesas llegaba a Los Dominicos con la idea de acabar con la mala racha. Había perdido los tres últimos encuentros ligueros y Pedro Pascual, entrenador del conjunto naranja, insistía en la previa que era importante conseguir un resultado positivo para afrontar los próximos duelos (Villaralbo, Numancia By Villamuriel) plenos de confianza.

El conjunto burgalés alcanzó su objetivo y lo hizo después de realizar un buen encuentro en el que se mostró siempre serio y acertado ante un oponente que tuvo que remar en contra de corriente desde el principio.

La escuadra de Castañares se adaptó a la perfección a un terreno de juego irregular.Se puso el mono de trabajo y el gol que marcó DiegoAbad al cuarto de hora de partido le ayudó a serenarse.El 0-1 fue la confirmación de que el Promesas estaba haciendo bien las cosas, lo que dio aplomo a los burgaleses, que se dedicaron a nadar y guardar la ropa.El que debía arriesgar era su oponente, que no encontraba la fórmula para lograr el empate.Se llegó al descanso con ventaja para el Caja Rural Promesas y el inicio de la segunda mitad no pudo ser mejor. Pekas lograba el 0-2 en el minutos 50 y el choque se ponía ya muy favorable para los intereses del cuadro visitante.

Fue entonces cuando su oponente lo intentó con todo. El entrenador leonés puso sobre el campo su equipo más ofensivo y buscó a la desesperada recortar el marcador y meterse en el choque.El veterano Ramírez lo logró en el 60 y llegaron los peores momentos para el equipo que Burgos. Sin embargo, la escuadra que dirige Pedro Pascual, supo apretar los dientes y mantener a raya a su adversario. A un minuto para el final fue Rubén Cosín el que acabó con el partido al marcar el 1-3 que cerró el marcador.