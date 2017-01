Una de las buenas noticias del entrenamiento de ayer vino de la mano de Prosi. El mediocentro asturiano se ejercitó con normalidad junto a sus compañeros. Tuvo alguna molestia sin importancia, aunque todo indica que su problema muscular ha mejorado y es probable que esté a disposición de Manix Mandiola de cara al choque del domingo.



«Le han hecho una prueba y no se le ve nada, pero la realidad es que a él le molestaba. Se ha liberado un poco y ha entrenado al nivel de los demás y si en el último entrenamiento está bien estará disponible para el domingo», comentó el técnico tras la sesión de ayer.



El centrocampista se entrenó con precaución y no forzó en los golpeos, aunque sus sensaciones fueron mucho mejores que las de la semana pasada, en la que trató de unirse al grupo hasta en dos jornadas, aunque en ambas con el mismo resultado.



Su regreso supone un mayor margen de maniobra para el cuerpo técnico, que no tiene demasiadas alternativas en el eje de la medular. Prosi ha sido un fijo para Manix Mandiola y es además el máximo goleador del cuadro burgalesista con 6 goles.



El partido de Mieres es especial para el ovetense y es que militó en el Caudal durante dos campañas y guarda grandes recuerdos de su paso por la localidad asturiana. Es otro de los motivos por los que confía en estar plenamente recuperado y entrar en la expedición que viaje el domingo a la localidad minera. El que sigue trabajando al margen del grupo es Uxío, que arrastra un problema muscular, mientras que SergioEsteban y José Manuel Pérez estaban ya descartados con anterioridad por sus problemas de rodilla.



RETRANSMISIÓN

El partido que el Burgos CF jugará la tarde del domingo en Mieres a partir de las 18,30 horas se podrá ver en directo a través de la página web de la Televisión del Principado de Asturias (TPA). Es el motivo por el que el choque se disputará en este horario. Será el choque encargado de cerrar la 21ª jornada en el grupo I de la Segunda B.