Prosi no se entrenó ayer debido a una sobrecarga

El Burgos CF se ejercitó ayer en doble sesión. Por la mañana, los blanquinegros tuvieron una sesión física y realizaron carrera continua por la zona de Fuentes Blancas, mientras que por la tarde llegó el trabajo sobre el césped de El Plantío. A las bajas de José Manuel Pérez y Sergio Esteban, en pleno proceso de recuperación de sus lesiones de rodilla, se echó en falta a Prosi. El asturiano no trabajó con el grupo ni por la mañana ni por la tarde.



Tiene molestias musculares en la zona del psoas de su pierna izquierda. Se trata de una dolencia que ya provocó que pidiera el cambio ante el Boiro y que durante las vacaciones navideñas ha arrastrado. “Me hice una ecografía durante el parón y se descartó que tuviera nada roto”, explica el jugador. En el primer entrenamiento del año, el del día 2, volvió a sentir molestias en la zona y no pudo acabar la sesión.



Así las cosas, los servicios médicos del club burgalesista prefirieron que guardara reposo ayer y será hoy cuando prueba para ver el estado de su lesión. El jugador está tranquilo y cree que es un problema leve. Confía en trabajar hoy con el grupo y entrenar con normalidad el resto de la semana. No quiere arriesgar, pero tampoco se quiere perder más entrenamientos.



Prosi es un fijo en las alineaciones de Manix Mandiola. Junto a Cusi, es inamovible en el eje de la medular. Es un futbolista importante para el grupo y es el máximo artillero de la escuadra blanquinegra con 6 dianas. Al acierto rematador hay que añadir el trabajo que realiza en el centro del campo, por lo que su ausencia sería un problema añadido para el cuerpo técnico.



Todo indica que podrá estar a disposición de Mandiola el domingo y que será uno de los integrantes del once inicial. No obstante, todo dependerá de la evolución de su lesión.



Por el momento, el entrenador de Eibar no ha dado pistas sobre la alineación que pueda poner en liza en el primer encuentro de 2017. Ante la Arandina deberá improvisar un lateral derecho ante la ausencia de Andrés, sancionado por acumulación de amonestaciones, y de Sergio Esteban. El juvenil Álvaro Campos está entrenando con el primer equipo y es una de las opciones para ocupar esta demarcación. Que Dani Gómez juegue por la derecha en su regreso o que Manix Mandiola apuesta por defensa de 5 con Armiche en el carril diestro son las otras dos más probables, aunque no las únicas.