Prueba de nivel en Tenerife

Ansía el Mirandés jugarse las castañas ante sus rivales directos por la permanencia, pero el conjunto burgalés aún debe cerrar la fase más dura del calendario. A pesar de ello, la visita a Tenerife no deja de ser una nueva oportunidad para sumar puntos -Heliodoro Rodríguez López, 21,00 horas-. Y es que, a estas alturas, el conjunto rojillo debe rascar victorias ante cualquier adversario.



«Si miras los resultados de cada jornada ves que a todos los equipos les cuesta ganar. Por eso, si eres capaz de encadenar dos o tres resultados positivos puedes ver las cosas de otra manera», señala Javier Álvarez de los Mozos. Y ese es, precisamente, el reto rojillo. «Hay que conseguirlo», señala.



El preparador de la nave de Anduva reconoce que el Tenerife es un rival poderoso, reforzado por su trayectoria positiva. «Las dinámicas en una categoría tan igualada como ésta determinan las posiciones en la tabla», remarca.



El Mirandés vive la cara opuesta de la moneda, aunque no todo es blanco o negro. «Hemos tenido un calendario complicado. Llevo mes y medio aquí y hemos jugado contra el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Es difícil», señala De los Mozos, quien ve a su equipo en óptimas condiciones para competir contra equipos de ‘su’ liga. «Ante rivales que no están en dinámicas tan positivas hemos sacado buenos números», subraya.



Los puntos en juego son vitales para el Mirandés, pero la urgencia es más clasificatoria que anímica. «En Vallecas ocurría lo contrario», señala, en referencia al efecto positivo que tuvo la victoria conseguida ante el Rayo hace un par de jornadas. Aquel partido ante un rival directo era fundamental y ahora en Tenerife se ponen en juego puntos «que igual no se espera conseguir».



El Mirandés ha vivido una semana atípica y «corta» al competir en viernes. Esta circunstancia ha obligado al cuerpo técnico a diseñar una preparación «especial» y a «trastocar» aspectos habituales de la rutina, pero Álvarez de los Mozos ve a su equipo listo para el desafío. «Nos hemos adaptado a las circunstancias para preparar en condiciones el partido», zanja.



Los rojillos solo presentan la baja de Álex García, quien no podrá jugar contra su exequipo por una cláusula reflejada en el contrato. Así, el técnico ha descartado para este encuentro a Quintanilla, Lázaro, Ruymán, Hervás y Usero.



Por su parte, el Tenerife llega a este envite impulsado por unos números espectaculares. El conjunto chicharrero solo ha perdido un partido desde el pasado 26 de octubre y acumula un balance de 7 victorias y 2 empates en las últimas 9 jornadas. «Tiene unos números para temblar, pero hay que jugar con la ilusión de hacer un buen partido y de conseguir los tres puntos», subraya un Álvarez de los Mozos sabedor de las dificultades que encontrará su equipo.



«El Tenerife ha entrado en una buena dinámica y eso te lleva a tener confianza, a ganar partidos y a estar arriba», afirma, aunque sin ofrecer la receta exacta de su rival. «Tampoco tiene una explicación muy lógica. Seguro que en la primera vuelta entrenaban igual de bien, pero entonces no encadenaban resultados y ahora sí. Hay un trabajo detrás y unos buenos jugadores para conseguirlo, pero no creo que haya tanta diferencia con respecto al inicio», apunta.



Sea como fuere, el Mirandés se las verá con un equipo enrachado que hace de la velocidad una de sus principales virtudes. «Generalmente se ponen por delante en el marcador, obligan al rival a abrirse y les es más fácil jugar a la contra, que es cuando están más cómodos», advierte. Por eso, el técnico recalca la importancia de evitar situaciones de juego en las que el Mirandés se vea en inferioridad numérica, algo «que no es fácil».