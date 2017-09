Llegó el día más esperado. El nuevo proyecto deportivo del San Pablo Inmobiliaria se pone de largo ante su afición en el Coliseum (20,30 horas). Ylo hará con un contrincante de postín, el Real Madrid, que dará lustre a la presentación oficial del CB Miraflores ante una parroquia que ya saborea el inminente estreno de su equipo en la mejor liga de Europa.

El duelo, que ha generado una inmensa expectación entre los amantes del baloncesto de la capital, será el cuarto amistoso de la pretemporada para el CB Miraflores y una buena piedra de toque para calibrar los progresos realizados por el bloque que dirige Diego Epifanio ‘Epi’.

Será un auténtico premio para los seguidores que durante años han apoyado a los diferentes equipos de la capital en su lucha por hacerse con un hueco en la élite. Y para muchos de los jugadores que hoy saltarán a la pista defendiendo la elástica azulona.

«El partido tiene una gran importancia para el club y para la ciudad. Sera el primer choque de un equipo de Burgos en la ACB y contra un rival de gran entidad», explica el técnico del San Pablo.

«A nivel deportivo, y pese a que juguemos contra un gran equipo, no nos tiene que distraer de nuestro objetivo de la pretemporada que es seguir creciendo y mejorando día a día. Probaremos cosas de cara a encontrar el punto óptimo en el arranque de la Liga Endesa», agrega el técnico azulón.

Epi destaca la evolución de equipo desde el arranque de la pretemporada. «En el apartado físico estamos muy contentos, aunque hay algunos jugadores que por algún problema o porque se han incorporado más tarde, les está costando un poco más. Estamos en el camino para llegar en buen punto al arranque del curso. Y a nivel táctico se están trabajando muchos conceptos. Como ocurre siempre alguno los asimila muy rápido y a otros les cuesta un poco más. En líneas generales estamos contentos, o por lo menos no estamos preocupados».

Pero muestra también cierta preocupación por la acumulación de tres partidos en un corto margen de tiempo (en solo 4 días). «No es lo mejor en una pretemporada. Nos va a exigir mucho esfuerzo. Tenemos que ser conscientes, pese a todo lo que supone para la afición, que el choque de hoy contra el Real Madrid no pasa de ser un entrenamiento más. Ojalá sea un espectáculo y la afición pueda disfrutar en las gradas tanto como nosotros en la pista. Pero luego tenemos un largo viaje a Galicia. Hay que intentar que cuando volvamos el lunes a Burgos no tengamos que lamentar ningún percance que nos pueda pasar factura en el resto de pretemporada».

Para la disputa de este compromiso el San Pablo Burgos podrá contar con los 12 efectivos de su primera plantilla. Fisher, que se perdió una sesión de trabajo por unas molestias en el tobillo, se ha recuperado a tiempo. También podrá estar presente Edu Martínez, a quien ayer le retiraron los puntos de una ceja.