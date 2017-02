Un punto agridulce

ARANDINA CF 0

PONFERRADINA 0



Arandina CF: Zabal; Edu Payá, Nacho Ruiz, Saúl (Barrera, min. 79), Rubén Garcés; Pablo, Carlos Portero (Ndoye, min. 66); Leo Ramírez, Rubén Arroyo (Omar, min. 62), Ruba y Edgar.



Ponferradina: Dinu, Nacho López, Ríos, Xisco, Núñez, Andy, Menudo (Caiado, min. 75), Chavero (Yony, min. 62), Pallarés (Figueroa, min. 79), Yuri, Cidoncha.



Árbitro: Baigues Dones (aragonés). Amonestó a Arroyo, Saúl y Garcés por los locales, así como a Menudo, Chavero, Núñez en el bando visitante.



Goles: No hubo.

ARANDA

En otras circunstancias, un empate frente a la Ponferradina encerraría un gran valor para la Arandina. Sin embargo, la situación actual del conjunto burgalés exige victorias y los ribereños deben contentarse con un punto tan positivo como insuficiente.



El bloque de Emilio Ferreras acumula tres partidos consecutivos sin perder, pero tampoco llegan los triunfos. Los locales cosecharon un nuevo empate en un encuentro en el que dejaron buenas sensaciones.



Salió sin complejos la Arandina pese a la entidad del rival y la primera llegada clara la cocinaron entre Portero y Ruba, aunque éste no llegó al remate.



Poco después el propio Ruba conectó con Edgar y su disparo obligó a intervenir a Dinu. En pleno acoso local, el atacante arandino se sacó un disparo que no pudo sorprender al portero. La Arandina arrinconaba a la Ponferradina, que respondió con un disparo de Menudo que salió desviado.



El partido resultaba vistoso y atrevido por parte de ambos equipos. De nuevo creó la Arandina una ocasión, esta vez a balón parado con un remate de Garcés que salió por encima del larguero.



Se hizo más táctico el choque y escaseaban las oportunidades, aunque la Arandina lo intentaba con paciencia y buscando las bandas. En una de esas acciones Payá remató demasiado alto un centro de Leo. La Ponferradina tampoco se acercaba mucho, apenas a balón parado, como en una falta que detuvo Zabal sin apuros a lanzamiento de Ríos Reina.



Terminaba el primer tiempo y lo hizo con una acción dudosa en la que los jugadores de la Arandina y los aficionados reclamaron una mano en el área de la Ponferradina que el árbitro no vio.



Después del descanso, los dos equipos salieron con ganas e intensidad. Portero fue el primero en poner a prueba a Dinu en uno arranque de mucho equilibrio en el centro del campo.



No tardó Ferreras en mover el banquillo con la entrada de Omar por Arroyo. El recién ingresado remató con intención al poste derecho, donde apareció Dinu para evitar el gol. Entonces, Ferreras quemó su segundo cartucho dando entrada a Momar Ndoye. La Arandina no regateaba esfuerzos ante un rival que no hacía concesiones.



La Ponferradina también buscaba revulsivos y dio entrada a Jony y a Caiado para afrontar la recta final del encuentro en la que ninguno de los dos conjuntos se conformaba con el empate. Pero las fuerzas empezaban a fallar y los dos ataque estaban cada vez más lentos e imprecisos. La Arandina hizo un gran desgaste para neutralizar a su rival y en esas circunstancias las opciones ofensivas eran cada vez menores.



Casi al final pudo marcar de cabeza Figueroa, pero salvó Zabal en lo que habría sido injusto porque ninguno de los dos equipos hizo méritos para ganar.