Árbitro: Múñoz Pérez (colegio valenciano).

Tarjetas amarillas: A los jugadores locales Ion Vélez y Delgado.

Tarjetas rojas: No hubo.

Goles: No hubo.

Tudelano (0): Pagola, Delgado, Juanmi, Lalaguna, Corral, Lázaro, Cabezas (Jiménez, min. 46), Lizarraga (Ros, min. 58), Velez, Mato, Ardanaz (Babalola, min. 71).

Arandina CF (0): Nacho Zabal, Edu Paya, Ruiz, Pablo, Rubén Garces, Saúl, Carlos (Omar, min. 75), Leo Ramirez, Edgar, Arroyo (Noche, min. 80), Ruba (Ndoye, min. 60).

No hubo goles en el Ciudad de Tudela y la Arandina se llevó un empate que, no siendo un gran resultado, sí que le permite mantener sus esperanzas de conseguir la salvación. Lo ideal habría sido llevarse los tres puntos y pudo haberlo hecho, pero se tuvo que conformar con el empate.

El equipo que entrena Emilio Ferreras hizo un partido muy serio y, aunque con limitaciones ofensivas, consiguió por lo menos neutralizar al equipo navarro. Nacho Zabal evitó con sus buenas intervenciones la derrota.

El fuerte viento se convirtió en el protagonista nada más comenzar el partido. Salió la Arandina con ambición en los primeros minutos. Con balones largos y velocidad intentó sorprender a un Tudelano que comenzó algo frío.

Sin embargo, fue el cuadro navarro el que se adaptó mejor a las circunstancias en esta primera mitad en la que tuvo el aire a favor.En los primeros minutos empujó más y generó varias llegadas que no entrañaron peligro. Un remate de cabeza de Lizarraga, que se fue por encima del larguero, ponía en una situación de compromiso a una Arandina a la que le costaba salir de su campo. Lizarraga enviaría un balón al palo y el equipo de Ferreras apenas podía ahora crear problemas a la zaga local.

Otro peligroso remate de Ion Vélez ponía en aprietos a una Arandina que sufría cuando el balón llegaba a su área. El Tudelano fue de menos a más y acabó la primera parte dominando con solvencia. Sólo la velocidad de Edgar creaba algún problema a la defensa local. Y era Nacho Zabal el que fue el jugador más destacado de su equipo.

Se reanudó el partido tras el descanso con viento a favor para la Arandina y el equipo ribereño aprovechó la situación para salir decidido a adelantarse en el marcador. Garcés, en lanzamiento de falta, estuvo a punto de marcar el 0-1, pero Pagola paró in extremis. Ramírez, poco después, se quedó solo pero remató desviado ante Pagola. El equipo de Ferreras se mostraba valiente, pero su apuesta se fue difuminando.

El Tudelano mejoró con la entrada de Ros y Zabal se volvió a lucir. Delgado hacia daño por las bandas pero sus balones no encontraban a Ion Vélez. La defensa de la Arandina se mostraba bastante segura aunque le costaba neutralizar el empuje de un Tudelano que abría el campo.

Ferreras hizo debutar a Ndoye en el segundo tiempo. Y poco a poco la Arandina volvió a estirarse. Entró también Omar de refresco y con otro arreón la Arandina fue llegando con más frecuencia al área de Pagola y sólo la mala suerte impidió que se adelantara en el marcador después de una jugada que no tuvo premio pese a merecerlo. Ramírez se quedó solo ante el portero del Tudelano y su disparo rebotó en el palo, se paseó por la línea de gol, dio en el otro palo y después nadie llego para embocar a gol. Ya se cantaba el gol en el banquillo ribereño, pero después de unos segundos de angustia para el bando local, el balón no quiso entrar en la portería del equipo navarro.

Siguió atacando el equipo ribereño y protestó un penalti en una acción que pareció ser fuera del área. El partido se volvió loco en los últimos minutos y pudo haber ganado cualquiera, pero no se movió el marcador. Ambos equipos no se conformaron con el empate, pero ninguno de los dos tuvo la suficiente claridad de ideas para convertir alguno de sus remates.