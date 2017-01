«Que esto no nos quite confianza»

BURGOS

La procesión de Diego Epifanio ‘Epi’ iba por dentro. El San Pablo Inmobiliaria perdió su primera oportunidad de alzarse con un título y gran parte de la derrota se produjo por la mejorable puesta en escena del equipo burgalés. «Somos conscientes de que el inicio de partido no ha sido bueno», reconoce. «Hemos entrado muy blandos en el campo y Oviedo ha anotado canastas fáciles», lamenta el preparador burgalés, quien reconoció la derrota con deportividad.



«Felicito a Oviedo por ganar la Copa y hago extensible la felicitación al cuerpo técnico, jugadores y directivos porque han hecho de Pumarín una fiesta», comenta, sin olvidarse de su afición. «Agradezco su apoyo a toda la gente que ha venido desde Burgos», subraya.



Epi también reconoce la capacidad de adaptación al partido de un San Pablo «tocado» tras este pequeño revés. «En la segunda parte hemos entrado mejor, hemos competido más y hemos hecho las cosas mejor», apunta. El conjunto azul estuvo «más fluido» y fue «más incisivo» para ponerse por delante.



«No ha durado mucho la alegría», lamenta el técnico, quien acabó disgustado con la gestión de los últimos minutos. «Cuando estábamos en partido hemos cometido errores», apunta.



Para colmo, la acción de Álex López dejó sin respiración al CB Miraflores. «Penetra en una situación en la que todos nos quedamos parados. Los árbitros consideran que no es falta, pero hay un pitido. Es muy difícil controlar que una persona use un silbato», señala, para no dar vueltas a lo que pudiera haber ocurrido. «El ‘y si...’ no está dentro de nuestras posibilidades. Sí lo está jugar mejor el inicio de los partidos», zanja, para centrarse ya en el mañana.



«Ahora solo hay que pensar en que queda la parte importante de la temporada», advierte, con la esperanza de que el grupo levante la cabeza. «Espero que esto no nos reste confianza. Hay que seguir peleando en esta liga tan igualada», concluye.