Quique Sánchez Flores pide "mil perdones" por sus elogios a Messi

Los elogios de Quique Sánchez Flores a Messi y al juego del Barça no sentaron demasiado bien a los pericos después de perder 4-1 en el derbi del Camp Nou del pasado domingo. El técnico ha querido dejar muy clara su postura en la previa del partido de Copa ante el Alcorcón. No ha hecho falta ni siquiera preguntarle.

"Tengo que decir que a estas alturas de mi vida lo que menos quiero es que mi gente, mi familia, quien me rodea o para quien trabajo, se vea frustrada o sorprendida por una actitud que pueda disgustar o molestar", ha empezado diciendo el preparador perico. "Mi objetivo emocional en el Espanyol es crear unidad, transmitir amor y afecto, generar un corriente positivo, por lo que me he sentido frustrado por las reacciones de estos días".

LLORAR DE ALEGRÍA

El técnico se mostrado dolido si ha podido causar algún desengaño a la afición. "Si he provocado una pequeña o máxima decepción en cualquier perico pido mil disculpas porque no era mi voluntad. Estamos entregados a una causa de identificación con el Espanyol y muy agradecidos por cómo nos han recibido", ha agregado Quique.

El preparador ha dicho que quiere que sus aficionados sean "felices,positivos, que lloren de alegría" y ha lamentado toda la polémica generada por sus abrazos y elogios a los astros azulgranas. "Intento tratar deportivamente lo mejor posible a los adversarios, en Inglaterra y ahora en España, sin distinción de equipos ni categorías".

CONOCER LA HISTORIA



El míster madrileño ha insistido en sus excusas por su comportamiento. "Pido mil perdones si hemos herido la sensibilidad de los nuestros. Seguiremos trabajando para conocer la historia del Espanyol al 100%. Es imposible en estos pocos meses". Quique ha justificado sus acciones por no tener "un conocimiento exacto de los 116 años de historia del club".

Después de sus disculpas, el técnico ha analizado el choque de este jueves ante el Alcorcón (21.00). El equipo logró un empate a uno en la ida con un gol de Reyes y ahora debe ratificar su pase a los octavos de final que se sortearán este viernes.

En la convocatoria regresa Hernán Pérez, una vez superadas sus molestias. También figura el portero Andrés Prieto y el joven lateral Marc Navarro, que podría tener su oportunidad por las ausencias de Javi López y Víctor Sánchez.

DEMICHELIS SE IRÁ

En la lista tampoco están Víctor Álvarez ni Demichelis, que dejará el club en este mercado de invierno. "Está en una situación difícil. Su competencia ha tenido más oportunidades y las ha aprovechado. Tiene ofertas y escogerá otro camino. Me parece correcto", ha confrmado Quique, que ha apuntado que el Espanyol solo acudirá al mercado invernal si surge "una buena oportunidad".

El técnico ha advertido de que el resultado de la ida no es amplio para estar confiados, por lo que espera una buena respuesta de su equipo ante el cuadro madrileño, que ocupa el puesto 17º en Segunda. "No infravaloramos a ningún rival, el Alcorcón ya nos lo puso difícil en la ida".