El Racing entierra a la Arandina

ARANDINA 1

RACING DE SANTANDER 5

Árbitro: Ruipérez Marín (comité castellano-manchego). mostró tarjeta amarilla a los locales Mauri, Ruba, Sergio Noche, Edgar y Ramírez.

Goles: 0-1, min. 7: Santi Jara. 0-2, min. 16: Abdón Prats. 0-3, min. 36: Abdón Prats. 0-4, min. 63: Abdón Prats. 0-5, min. 79: Héber, de penalti. 1-5, min. 88: Carlos Portero.



Arandina CF: Nacho Zabal, Ruba, Mauri, Rubén Garces, Sergio Noche, Pablo, Carlos Portero, Saúl (Ramírez, min. 46), Edgar, Plaza (Jonathan, min. 46) y Rubén Arroyo (Ndoye, min. 46).

Racing de Santander: Iván Crespo, Córcoles, Julen, Samuel, Israel, Javi Cobo, Santi Jara, Peña (Ruiz, min. 73), Prats (Miguélez, min. 71), Aquino (Carlos Álvarez, min. 66) y Heber.

Apuraba sus remotas opciones de salvación la Arandina ante un rival de postín. Y no tuvo ninguna. Lo contrario habría sido una sorpresa mayúscula. Y la visita del Racing no hizo sino cumplir con el peso de la lógica a la vez que enterró virtualmente al equipo ribereño en el descenso con una goleada inapelable que dejó claras las diferencias entre uno y otro equipo.



Salió en tromba el Racing y al primer minuto ya tuvo que intervenir Nacho Zabal a disparo de Héber. Sería solo un aviso de lo que le esperaba al equipo ribereño, sometido a un asedio sin cuartel. Prats tuvo la segunda oportunidad poco después y sólo pasaron siete minutos para que el Racing se adelántase en el marcador. Zabal se equivocó en la salida y su rechace quedó franco a Santi Jara para que llevara el balón a la red.



Si el partido ya era de por sí difícil se ponía mucho peor. El gol hizo daño a la Arandina, que sólo un minuto después pudo encajar el segundo después de un saque de esquina que Abdón Prats erró en boca de gol. No fallaría en su siguiente oportunidad el delantero balear, con un formidable disparo desde la frontal que se alojó en la escuadra y que Zabal sólo pudo seguir con la vista.



El 0-2 confirmaba lo que se temía, que el Racing era demasiado rival para la Arandina. A partir de ahí, el partido se iba a hacer demasiado largo para los de Emilio Ferreras, sin argumentos para nivelar el encuentro. Dani Aquino pudo hacer el tercero pero esta vez se encontró con una magnífica respuesta de Zabal.



El partido parecía sentenciado, aunque la Arandina aún tuvo arrestos para pelear y buscar un gol, que a punto estuvo de marcar tras un lanzamiento de Arroyo que detuvo Iván Crespo.



Pero era Zabal el guardameta que tenía más protagonismo y otro paradón suyo evitó el tanto de Aquino. Pero el portero de la Arandina no podía pararlo todo y en una nueva llegada del Racing, Prats hacia el tercero, quien no tuvo más que empujar el balón tras una gran jugada de Aquino. No se conformaba el Racing y sufría la Arandina, que deseaba llegar al descanso para frenar el asedio al que había sido sometida en el primer acto.



Al regreso de vestuarios, Ferreras decidió agotar los tres cambios para buscar la reacción de su equipo. Pero el panorama no cambió sustancialmente. Los cántabros decidieron quitar el pie del acelerador y eso permitió asomarse a la Arandina, que se dejó ver en una jugada de Ndoye. Insistió el mismo protagonista y volvió a atajar Crespo en los mejores minutos de la Arandina.



Pero el Racing no perdonaba y Abdón Prats firmaba su tercer gol con un impecable remate de cabeza. Se iba Prats al banquillo pero seguía percutiendo el Racing, que hizo el quinto desde el punto de penalti ante una Arandina que había bajado los brazos y que se había entregado ante la superioridad cántabra. Sin embargo aún tendría tiempo el equipo de la capital de la Ribera para hacer el gol del honor. A dos minutos del final fue el centrocampista Carlos Portero el que puso el 1-5.