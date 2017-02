Ranieri: "Ayer murió mi sueño"

Claudio Ranieri dijo adiós a su ilusión de la misma forma que la vivió: elegante, educado, dejándose querer, incluso enamorado. «Me acogisteis en vuestros corazones y me quisisteis desde el primer día», escribió en su carta de despedida. «Ayer murió mi sueño. Espero que cada vez que lo recordéis sea con una sonrisa, la misma que tendré siempre». No faltó nadie en sus agradecimientos: club, jugadores, periodistas y sobre todo aficionados. El milagro deportivo del Leicester habría aglutinado admiradores con cualquier entrenador del planeta, pero difícilmente habría cautivado y emocionado a tanta gente sin el carisma afectuoso de Ranieri.

Escribe el periodista Rob Tanner en el 'Leicester Mercury' que uno no se convierte en un exitoso millonario de un imperio financiero dejando que el corazón pase por delante de la cabeza. Hace dos semanas el dueño Vichai Srivaddhanaprabha viajó desde Tailandia preocupado. Quería conocer en persona la situación del primer equipo.

Coincidiendo con su visita, el club emitió una nota ratificando a Ranieri. En realidad el dueño había tomado otra decisión, descrita como «prematura, desleal e ingrata» por quien ha sido, de alguna manera, el portavoz de los fans en los últimos tiempos: Gary Lineker.

SIN APOYO DE LOS JUGADORES

Ranieri ha encontrado simpatía en todos los rincones de Inglaterra, especialmente entre su gremio. José Mourinho apareció en su rueda de prensa con las iniciales CR estampadas en su polo: «Es mi pequeño homenaje. Merece que el estadio lleve su nombre». Unos kilómetros al oeste, Jürgen Klopp fue por el mismo camino de una forma ocurrente: «¿Me sorprende que pasen estas cosas? No. No es solamente en el fútbol. Últimamente ha habido unas cuantas decisiones extrañas. Brexit, Trump, Ranieri. No tengo ni idea de por qué el Leicester ha decidido esto».

Craig Shakespeare se hará cargo del equipo hasta nuevo aviso. Es técnico asistente desde el 2008 y es muy popular entre los futbolistas, a quienes defendió sin paliativos: «Había una frustración muy grande por culpa de los resultados, pero Claudio no perdió al vestuario». Shakespeare puntualizó que no puede decirles a los fans, mayoritariamente decepcionados, cómo tienen que comportarse. «Debo respetar la decisión de los propietarios». Diversos cronistas de prestigio han publicado que fueron los futbolistas quienes acudieron a la propiedad pidiendo un cambio de dirección. De momento, ninguno de los jugadores ha compartido aún ningún mensaje de apoyo a la persona que les acompañó en la extraordinaria historia deportiva más importante de sus vidas.