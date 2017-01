Aliviado por haber salvado con eficacia la primera final se mostró el técnico del Burgos, Manix Mandiola, al término del encuentro. «Difícilmente vamos a tener un partido sencillo hasta el final de temporada. Nos va a tocar sufrir, pero tenemos que saber dar valor a esta situación. Todo lo que saquemos será a base de corazón y entrega».



Yprefiere ver el lado positivo de la contienda pese a las carencias mostradas por sus pupilos en el primer acto. «Este resultado nos rearma de moral. Tenemos ya 20 puntos y hace poco más de dos meses solo teníamos 4. Ya estamos en la pelea. Ahora estamos en el pelotón de los peores, pero somos uno más».



El eibarrés reconoce la oportunidad de la entrada al césped de Fito Miranda, aunque reconoce que fue un «cambio obligado», pues Armiche no aguantaba más y no acierta a explicar por qué su equipo no reacciona «hasta que no se ve por detrás en el marcador». «Cuando nos vemos con el agua al cuello el equipo reacciona casi siempre, salvo el día del Boiro», matiza.



Para Mandiola, el equipo está mejorando defensivamente. «En la primera parte estuvimos serios atrás y no concedimos nada a nuestro rival. Tenemos que ser menos vulnerables. Ese era el objetivo y se cumplió, porque sabíamos que luego, en alguna oleada, tendríamos nuestras oportunidades. Terminamos 2-1, pero generamos muchas oportunidades a la contra».



Con respecto a la llegada de refuerzos pidió a la directiva celeridad para cubrir puestos en los que «estamos cojos». «Hay que hacer un esfuerzo para evitar correr riesgos de que el Burgos pueda perder la categoría. Sería algo muy grave para la ciudad».



Emilio Ferreras

Por su parte, cabizbajo compareció el técnico de la Arandina, quien aseguró haber vivido un día «muy triste». «Sabíamos que el perdedor de este partido saldría muy perjudicado. Ha sido un duro golpe, pero aún quedan muchos puntos en juego y lo que hoy vemos negro puede cambiar».



El preparador madrileño destacó que su equipo fue «mejor» que el Burgos CF hasta el 0-1. «A partir de ahí mi equipo desapareció del campo. Hasta ahora pedía eficacia en las áreas y para una vez que marcamos no supimos mantener la ventaja. Tenemos que hacer mucho más para poder ganar partidos. Con esto no nos da», señala resignado.



«Con esta derrota quedamos en una situación muy fea, con solo 17 puntos. Hemos dado un paso atrás. Si no ganamos el próximo fin de semana al Lealtad quedaremos muy descolgados», finaliza.