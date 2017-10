Real Burgos y Atrio miden sus fuerzas

BURGOS

Real Burgos CF y Atrio Inmobiliaria miden sus fuerzas este mediodía -San Amaro, 12,30 horas- en un derbi importante para las aspiraciones de ambos conjuntos. El cuadro rojipardillo, que en esta ocasión actúa como local, necesita traducir en puntos la mejoría mostrada en sus prestaciones. Por su parte, los blancos tienen ante sí una buena ocasión para escalar posiciones en la zona media de la clasificación.



En esta ocasión, el factor campo no tendrá una incidencia relevante en el duelo local. Los dos clubes comparten instalación y están adaptados a las peculiares características del terreno de juego.

De esta forma, el Atrio Inmobiliaria asume la responsabilidad del favorito ante un Real Burgos que aún no conoce el sabor de la victoria en el presente curso.



Los blancos, enrabietados tras romper ante el Bembibre su exitosa racha en San Amaro, confían en regresar a la senda positiva. El técnico visitante, Manu Cabezas, tendrá que recomponer el equipo debido a las circunstancias que afectan a la plantilla.



Álvaro del Val no podrá competir debido a la sanción que arrastra. Mientras, Jaime es duda para este partido debido a una sobrecarga muscular que ya le ha impedido jugar en los últimos compromisos. Adri atraviesa una situación parecida y tampoco está asegurada su presencia. Por último, cabe destacar que Raúl Corcuera dejará la disciplina del Bupolsa por motivos personales.



Por su parte, el Real Burgos llega a esta cita reforzado en su ánimo tras la evolución descrita en los últimos encuentros. El bloque de Jesús Gutiérrez sigue reconstruyendo el proyecto con nuevas altas y bajas en sus filas. Mientras tanto, debe sumar puntos y recortar la distancia que mantiene con respecto a los puestos de permanencia.



Esta situación cobra especial relevancia en una temporada en la que puede haber varios arrastres desde Segunda B. De momento, Valladolid B, Segoviana y Guijuelo están en zona de descenso en el Grupo I de la Segunda B. El Real Burgos necesita iniciar su escalada cuanto antes y el derbi de hoy puede suponer un punto de partida.