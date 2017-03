El Real Burgos cumple el guión y asalta el liderato

El Real Burgos cumplió con el guión previsto. Sacó adelante su partido de la 24ª jornada de competición en el Grupo A de la Regional Aficionados frente al San Esteban en Soria (1-4) y asaltó el liderato de la tabla clasificatoria por vez primera en la temporada.

Los rojipardillos tenían una oportunidad inmejorable para alcanzar la cabeza de la general, pues el sábado había tropezado el Becerril en el campo del colista. Y no la dejó escapar. Goleó con claridad a su oponente de turno, al que vencía por 0-3 antes de la media hora de juego con tantos de Guirado (2) y Cova. Ya en la segunda mitad remató la faena Nsogo. Con esta victoria el sueño del ascenso está mucho más cerca.

Muy bueno fue el rendimiento de otros dos combinados burgaleses, Racing Lermeño y Norpetrol Briviesca, que enviaron a la lona a dos de los gallitos de la categoría. El cuadro de la Villa Ducal se deshizo en Arlanza del Colegios Diocesanos por 2-1 en un encuentro en el que Mutilba abrió la lata para los locales al cuarto de hora de juego. Y David hizo la sentencia en el 75, aunque los abulenses maquillaron el marcador sobre la bocina.

Por su parte, el combinado de la capital de La Bureba dio buena cuenta del tercero, La Granja, en un choque que finalizó con 3-1 en el electrónico pese a que fueron los segovianos quienes golpearon primero en el 56. Pero tuvieron tiempo los burgaleses de reaccionar. Richi hizo el empate en el 63 y Juampa, por partida doble, dio la vuelta al marcador en el último suspiro.

No pasó por su parte de las tablas la UBU en su duelo frente al Atlético Palencia (0-0). Mientras, el Groggys Gamonal cedió por 2-1 frente al Palencia 1929. Logró empatar el duelo, pero terminó cediendo. Por último, no pudo disputar su compromiso, ya que tuvo que ser aplazado por la nieve caída en Segovia este fin de semana, en la cancha del Unami.