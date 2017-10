REAL BURGOS: 4

CRISTO ATLÉTICO:0

Árbitro: Cueto Amigo (León). Mostró cartulina amarilla a los locales Mota y Tepa, así como a los visitantes Pablo, Merino y Héctor.

Goles: 1-0, min. 17: Juli. 2-0, min. 56: Rubén. 3-0, min. 60: Tepa. 4-0, min. 67: Rebollo.



Real Burgos: Pana, Boris, Kenyi, Tato, Javier, Carolo (Jesús, min. 79), Rebollo (Óliver, min. 71), Mota, Rubén (Mauri, min. 58), Juli y Tepa.

Cristo Atlético: Guille, Cristian, Pablo (Álvaro, min. 62),Merino, Héctor, Abajo (Jaime, min. 62), Zubi, Ivi (Kike, min. 73),Diego, Blanco y Mikel.

El Real Burgos logró la primera victoria de la temporada y además lo hizo con un marcador contundente y con rachas de buen juego. Después de una semana complicada en la que el conjunto rojipardillo fue sancionado por alineación indebida y desposeído del punto que logró en el derbi ante el Bupolsa, la escuadra capitalina se desquitó ante un Cristo Atlético que acabó desesperado en San Amaro.



Los locales jugaron a la perfección sus cartas. Aprovecharon la calidad de Rebollo y Tepa Solís, dos jugadores notables para una categoría como la Tercera. A lo anterior hay que añadir las facilidades que dio en defensa un oponente que, sobre todo en la segunda mitad, cometió errores infantiles en la salida del balón.



El primer triunfo debe suponer una inyección de moral para los rojipardillos. Necesitaban un punto de inflexión y ayer los consiguieron. El equipo se va ensamblando y sus prestaciones van mejorando con el paso de las jornadas. Cuenta con jugadores de mucha calidad en el terreno ofensivo y poco a poco va ganando en consistencia. Ayer, por primera vez en la actual temporada, dejó su portería a cero. Tiene a 4 puntos el 17º puesto y si mantiene el nivel tiene margen de maniobra suficiente para salir de la zona de descenso en la que se encuentra desde el inicio de la campaña.



Ayer le costó entrar en el partido y fue el Cristo Atlético el que se hizo con las riendas de inicio. Los palentinos merodearon en un par de ocasiones la meta de Pana, pero sin peligro. En cuanto el Tepa y Rebollo entraron en calor, el Real Burgos comenzó a funcionar.



Así las cosas, el primero de la tarde llegó en el minuto 17. El Cristo Atlético se equivocó en zona de creación, lo que permitió a Tepa asistir a Juli, que se quedó solo ante Guille. El delantero burgalés batió con tranquilidad la meta palentina.



El juego era igualado e incluso el Cristo tenía más el balón, aunque no encontraba la fórmula para hacer daño. El cuadro local trataba de nadar y guardar la ropa, aunque cada vez que aparecían sus dos mexicanos creaba peligro.Así, a la media hora de juego, un buen balón de Tepa al área fue cabeceado por Juli. El remate no encontró portería. También Carolo lo intentó en el 41 con un fuerte disparo, mientras que al borde del descanso el visitante Blanco tuvo una buena opción que no supo materializar.



El Cristo comenzó la reanudación convencido de que le podía dar la vuelta al marcador.Dio un paso adelante y enseguida puso en aprietos al Real Burgos. Estos primeros compases fueron claves, ya que de haber llegado el empate el guión podía haber cambiado de forma drástica.



Zubi, en una jugada personal, estuvo muy cerca del 1-1, pero su balón se estrelló en el palo. Fue el principio del fin para su equipo. Cuando más apretaba el conjunto palentino llegó su primer error de bulto. En área propia los dos centrales visitantes se hicieron un lío con el balón, Rebollo agradeció el regaló y cedió a Rubén para que hiciera el segundo.



El tercero llegó solo 4 minutos después y fue otro presente palentino. Otra vez los centrales se equivocaron en la salida de balón, se lo regalaron a Juli y fue Tepa el que hizo el 3-0.



El choque parecía visto para sentencia, ya que los goles supusieron un soplo de aire fresco para los de casa, mientras que fueron un pesado lastre para el cuadro foráneo.



El broche al partido lo pusieron Rebollo y Tepa, los dos futbolistas más destacados en el día de ayer. En una combinación perfecta entre ambos, el primero se plantó delante de Guille y le batió con aparente facilidad.



Los visitantes no tiraron la toalla, aunque buscaron reducir distancias con escasa convicción.El marcador no se volvió a mover pese a los intentos palentinos.