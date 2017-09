El Real Burgos encaja otra goleada

SALMANTNINO UDS 7

REAL BURGOS 0



CF Salmantino UDS: Rodri, Tyson, Coque, Miguel Ángel, Marco Iván, Tejedor (Mansour, min. 64), Garban, Amaro, Valentín (Diego Franco, min. 57), Jorge y Juanan.



Real Burgos: Pana, Morquillas, Ionut, Cotolí (Óliver, min. 46), Albendea, Jesús (Hugo, min. 84), Manuel, Mota, Wenceslao (Edduin, min. 53), Juli y Moyano.

Árbitro: Cordero Rodríguez (colegio castellano-leonés).

Goles: 1-0, min. 15: Valentín; 2-0, min. 43: Valentín; 3-0, min. 47: Jorge, de penalti; 4-0, min. 68: Rodri; 5-0, min. 71: Juanan, de penalti; 6-0, min. 83: Diego Franco; 7-0, min. 89: Caramelo.



BURGOS

El Real Burgos sufrió ayer otro duro varapalo. Los rojipardillos aún no conocen la victoria y acumulan 15 tantos en contra en las dos salidas protagonizadas. Después de la goleada sufrida en La Bañeza (8-2) y del trabajado empate arañado frente al Uxama, los rojipardillos dejaron en evidencia las carencias del proyecto en su paso por el Helmántico.



En el mismo escenario donde el club lograra el ascenso a Segunda División en el año 1987, en esta ocasión naufragó. El Salmantino UDS mandó a placer de principio a fin y reflejó las dificultades que afrontará el equipo burgalés esta temporada.



En tan solo cinco minutos de juego los locales ya dieron muestras de sus intenciones con el disparo al poste protagonizado por Tejedor. El centrocampista charro recogió un balón a la salida de un córner para rozar el primer tanto de la tarde.



Poco tardó el Salmantino en encontrar su objetivo. Garban volvió a avisar con un remate que se fue alto y en el minuto 15 llegó el 1-0 en una acción de Valentín que resolvió con acierto.



El Real Burgos necesitaba reaccionar cuanto antes y demostrar a su adversario que estaba en condiciones de disputar el envite. Aunque las ocasiones del Salmantino ya no eran tan continuadas en esta fase del choque, los rojipardillos no encontraban la fórmula para generar peligro. Para colmo, Valentín amplió las diferencias al filo del descanso.



En vista de la situación, la segunda parte se presentaba como un duro examen para el Real Burgos. En el minuto 2 el Salmantino sentenció desde el punto de penalti y el resto del envite fue un calvario.