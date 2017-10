El Real Burgos se lo piensa

BURGOS

El Real Burgos aún no ha decidido si presentará alegaciones a la denuncia que interpuso el pasado viernes el CD Bupolsa por alineación indebida debido a la participación de Jonatan Alexander Angulo en el derbi local. Juan Antonio Gallego, presidente de la entidad rojipardilla, señala que es un tema que deben «estudiar» y posteriormente la directiva tomará una decisión definitiva sobre su actuación.



La entidad capitalina tiene hasta hoy a las 14,00 horas para responder, de lo contrario será el Comité de Competición de la Federación de Fútbol de Castilla y León el que tome una decisión. Todo indica que será complicado que el Real Burgos pueda evitar la sanción, que supondría la pérdida del punto que logró ante el Atrio el pasado 12 de octubre. No se le restarían tres puntos, como sucede en la categoría regional en casos similares.



Cabe destacar que Jonatan no viajó a tierras vallisoletanas en la última jornada para enfrentarse al Atlético Tordesillas. «Lo que no queremos es que el conflicto aumente», comenta Gallego, que también añade que el delantero arrastraba molestias musculares en los últimos días.



El problema que se le plantea al equipo burgalés es que se queda sin una de sus piezas importantes. En el caso de que la federación dé la razón al CD Bupolsa, el equipo rojipardillo deberá buscar una solución de urgencia para tratar de que el punta colombiano pueda seguir aportando su granito de arena.



Para jugar en una liga nacional, Jonatan Alexander Angulo deberá regularizar su situación y probablemente deberá seguir el mismo procedimiento que algunos de sus compañeros que en las últimas jornadas se han ido incorporando al equipo. Todo indica que necesitará un documento de su país para que el Real Burgos CF pueda tramitar su licencia federativa.



No obstante, lo primero que se debe resolver es la denuncia que presentó la semana pasada la entidad presidida por Carlos Cámara, aunque se prevé que Competición otorgue la razón al club denunciante.

De ser así, el Real Burgos seguiría penúltimo con un solo punto en su casillero, mientras que el Atrio Inmobiliaria sumaría 17 y empataría a puntos con la Arandina y el Atlético Astorga, que comparten la cuarta posición después de nueve jornadas disputadas en el campeonato liguero.