Finalmente, el Real Burgos presentó ayer sus alegaciones a la denuncia interpuesta por el CD Bupolsa por una presunta alineación indebida en el choque que ambos conjuntos jugará el pasado jueves 12 de octubre. Juan Antonio Gallego, presidente del club rojipardillo, señala que enviaron un «escrito técnico» y que esperan contestación.El máximo mandatario no quiere hacer predicciones y asegura que prefiere aguardar a la respuesta de la federación. «No nos queda más que esperar la decisión que tomen», expone.



Todo indica que Competición le dará la razón a la entidad de Carlos Cámara, con lo que ganará el choque por 0-3 y al Real Burgos le restarán el punto que consiguió en el envite, aunque es algo que aún no está confirmado.



En lo que trabaja ya el equipo capitalino es en agilizar diversos trámites burocráticos para que su delantero colombiano Jonatan Alexander Angulo pueda ayudar al equipo cuanto antes. Deberá seguir un procedimiento similar al de algunos de sus compañeros, que no pudieron comenzar la liga con el equipo por este motivo.



El Real Burgos quiere pasar página de este tema, aunque recuerda que es un problema por el que ya preguntó a la FederaciónEspañola con anterioridad y no obtuvo una respuesta clara y meridiana.

«El 28 de mayo, una vez que el equipo había ascendido, preguntamos a la federación varias cuestiones, entre las que se encontraba la posibilidad de alinear y convocar a jugadores mayores de 23 años y pertenecientes a equipos dependientes. La respuesta (llegó al día siguiente) fue que estas cuestiones se encuentran en el reglamento de la RFEF. De inmediato volvimos a escribir para explicar que pese a que habíamos leído las normas, no teníamos claros algunos aspectos.Como no había respuesta, el 24 de julio volvimos a mandar otro escrito solicitando esa información y aún no tenemos contestación», comenta Juan Antonio Gallego, presidente del Real Burgos.