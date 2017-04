Desde la campaña 95/96 el Real Burgos no juega un partido oficial sobre el césped de El Plantío. Aquella temporada militó en la Tercera División y acabó décimo. Posteriormente, en octubre de 2011 jugó ante el Burgos CF un encuentro amistoso en el que se conmemoró el 25º aniversario del ascenso a Primera División de la entidad rojipardilla. En este final de campaña jugará sus dos últimos compromisos en casa junto a la ribera del Arlanzón.



El conjunto que dirige Dani Santos es uno de los más firmes candidatos para conseguir el ascenso a Tercera División. Restan 5 encuentros para que concluya la Regional de Aficionados y los burgaleses cuentan con una renta de 7 puntos sobre La Granja, lo que parece suficiente para que materialicen el ascenso. La intención es que El Plantío sea el escenario de la celebración y por ello solicitaron al Ayuntamiento la cesión del campo el 30 de abril y el 14 de mayo la instalación. Ayer el Consistorio respondió de forma afirmativa, por lo que el Real Burgos se lo comunicó de forma inmediata a la Federación de Castilla y León. Disputarán sus encuentros esos dos domingos partir de las 12,15 horas y sus rivales serán el Norma de San Leonardo y El Espinar.



«Queremos tener una tremenda prudencia, ya que aún quedan 5 encuentros por disputar y pueden pasar muchas cosas, pero la trayectoria del equipo en Liga hace pensar en ascenso. Por eso hemos tomado esta decisión con antelación, ya que se deben seguir unos trámites que quizás no hubiéramos podido completar de haber esperado más tiempo. Creo que las circunstancias están justificadas y el Ayuntamiento nos lo ha permitido, ya que entiende que es un acto de interés municipal», comenta Juan Antonio Gallego, presidente del Consejo de Administración del Real Burgos.



La entidad capitalina quiere conseguir su objetivo «lo antes posible». Por la diferencia que hay en la tabla y los enfrentamientos en la próxima jornada (La Granja se mide al Becerril, segundo en la tabla), la celebración podría llegar incluso el 30 de abril.



De lo que aún no quiere hablar Juan Antonio Gallego es de futuro.Está centrado en la actual campaña y su única meta es conseguir un puesto en el grupo VIII de la Tercera División. «De momento tenemos que acabar lo que hemos empezado y luego ya veremos lo que ocurre. Ahora estamos centrados en la competición y en los próximos encuentros», comenta el mandatario.