Una reducción blindada

BURGOS

Los clubes de ACB apuestan fuerte en las negociaciones iniciadas con el Consejo Superior de Deportes y la Federación Española para reducir a 16 el número de participantes en la máxima categoría.



La presión realizada por los conjuntos de Euroliga ha sensibilizado al resto de equipos, quienes asumen la necesidad de eliminar dos plazas de forma inmediata. Así, la Asamblea General de ACB celebrada ayer en Madrid fijó los detalles de una propuesta que deberán analizar hoy CSD y FEB.



La Asociación de Clubes ha ideado una transición resumida en «dos descensos y un ascenso en las temporadas 2017-18 y 2018-19, alcanzando la cifra de 16 clubes en 2019. Desde la temporada 2019-20 en adelante se produciría un ascenso y un descenso».



La ACB ofrece un «compromiso de estabilidad» para los próximos siete años y aboga por mantener la exigencia de contar con «un presupuesto mínimo revisable cada temporada». También se dará continuidad a los «criterios actuales en el reparto económico» entre las entidades y se establecerán «medidas de control económico-financiero recomendadas por el CSD para los clubes, incluido el que ascienda».



Con esta propuesta, la FEB y los conjuntos de LEB Oro deberán realizar un gran esfuerzo. El San Pablo Burgos forma parte de la Asamblea de la ACB y se encuentra en una posición delicada como recién llegado que conoce a la perfección la situación de la segunda categoría nacional. El club azul asume las circunstancias y subraya que es momento de «apechugar».



«Todos debemos poner de nuestra parte y ayudar a que no haya más problemas», indica Félix Sancho. El presidente del CB Miraflores ve el vaso medio lleno para todas las partes implicadas y recuerda que las puertas de ACB estaban cerradas hasta hace tres meses.



«Si hace un año nos dicen que habría un ascenso garantizado por 1.6 millones de euros a repartir en cuatro anualidades habríamos pensado que era algo muy positivo. En las últimas temporadas subían muchos equipos y luego esos éxitos no eran efectivos», apunta el dirigente, quien insiste en que el escenario actual limitan el margen de acción.



«Hemos mirado por los clubes de LEB Oro, pero ahora somos ACB y entendemos las necesidades de los equipos de Euroliga. Todos tenemos que ceder en este asunto», apunta. Y es que Sancho recuerda que el San Pablo también puede verse afectado en el futuro por esta medida. «Dentro de un par de años, muchos de los que estábamos en la foto de hoy -por ayer- no saldrán. O no saldremos», señala.



El CB Miraflores, representado ayer por Félix Sancho y los directivos Nacho Martínez y Eduardo Ortiz, formará parte de la comisión negociadora en la reunión que mantendrán hoy ACB, FEB y CSD.

SEBAS SAIZ, EN LA PRESENTACIÓN DE LA LIGA. La Liga ACB alzará el telón este fin de semana en una temporada histórica para el baloncesto burgalés. Endesa, patrocinador principal del campeonato, celebró ayer en Madrid su particular fiesta de presentación. Sebas Saiz fue el encargado de representar al San Pablo Burgos en este acto, al que también acudió el director deportivo del club castellano, Albano Martínez. El interior del conjunto azul valoró el rendimiento ofrecido por el equipo durante la pretemporada y mostró las ganas del proyecto. «Competimos mucho. Todos somos bastante jóvenes y ambiciosos. Creo que podemos dar algunas sorpresas», señaló.