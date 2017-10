La remodelación de El Plantío será muy pronto una realidad. La «reforma integral» del vetusto estadio de fútbol de la ciudad arrancará en enero de 2018. Con un plazo estimado de 14 meses las obras deberían concluir en la primavera de 2019 (alrededor del mes de marzo).



El equipo de Gobierno presentó públicamente el proyecto de ejecución, que ayer fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Se abre por tanto ahora un plazo de 13 días para la presentación de ofertas, al término del cual una comisión técnica procederá a la adjudicación de los trabajos a la empresa adjudicataria.



Será una obra de gran envergadura y un presupuesto que supera los 5 millones de euros que afectará a tres de sus cuatro gradas. El proyecto implicará la demolición de la actual Lateral y la construcción de una nueva grada que conectará con los fondos; la instalación de una nueva cubierta en voladizo (sin pilares que obstaculicen la visión) en las tres zonas afectadas por la remodelación y el cerramiento de todo el espacio objeto de intervención con un nueva fachada «moderna y vanguardista».



La nueva grada contará con una capacidad de 3.836 asientos, lo que implicará ampliar la actual capacidad del estadio en 448 butacas (un 5%), para fijar un aforo total de 12.642 espectadores.

La tribuna se construirá sobre la huella de la actual -sin necesidad de tener que ganar más espacio a costa de la acera que da al río y sin necesidad de realizar modificaciones del PGOU-.



De forma paralela, y como ya ocurriera con el Coliseum, la intención es dejar el tráfico de vehículos reducido a tan solo un carril para ampliar la zona peatonal y llevar a cabo obras complementarias de mejora del entorno (como el espacio utilizado habitualmente como aparcamiento y por el mercadillo).



La grada contará con 8 puertas de acceso y respetará la estructura constructiva de los fondos, con dos segmentos de asientos -en color verde- separados por un corredor intermedio que formará un pasillo que comunicará los fondos con la Lateral (la idea es convertirlo en un anillo que circunvale todo el estadio si en un futuro se realiza una actuación similar que una Tribuna con los fondos).



La fachada se construirá a base de paneles de aluminio perforado lacado en color blanco retroiluminado, algo que dará uniformidad y vistosidad a todo el conjunto.



El proyecto incluye también una nueva iluminación más potente sobre la cubierta de la nueva grada de Lateral y la de Tribuna.



Pero la intervención deja en un segundo plano, siendo tan solo objeto de un lavado de cara a la Tribuna, la grada que congrega habitualmente al mayor número de espectadores. En principio solo está prevista en esta grada, que en palabras del alcalde no «presenta ningún problema de visibilidad» y cumple con la normativa, una reforma de los servicios -que se llevará a cabo de forma inminente- y un cambio estético consistente en la eliminación de las vallas publicitarias que a día de hoy pueblan sus muros. «A corto plazo no está prevista ninguna intervención más en la Tribuna», explica Javier Lacalle.



El comienzo de las obras está previsto para el próximo mes de enero, en principio con trabajos de índole menor como la demolición del actual muro de ladrillo de la Lateral y la tapia del complejo aledaño de La Corrala. Y el grueso de las operaciones tendrá lugar en verano, cuando termine la temporada 217-18. Entonces se derribará la Lateral y se procederá a la construcción de la nueva tribuna. Yse llevarán también a cabo mejoras en el estado del césped del estadio.



«Era una obra muy demandada, porque no es el campo que merece una ciudad como Burgos. Hemos cogido el toro por los cuernos y tendremos un estadio propio del siglo XXI», explica el alcalde, quien destaca la buena existente con el Burgos CF para hacer compatible el desarrollo del os trabajos con la competición deportiva.