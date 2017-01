La remodelación de El Plantío se ha convertido en uno de los proyectos prioritarios del Ayuntamiento de Burgos y de Javier Lacalle, el alcalde de la ciudad. La intención es que eche a andar cuanto antes, aunque es preciso que con anterioridad se vayan cumpliendo todos los pasos necesarios.El objetivo es acortar el plazo en la medida de lo posible con la intención de que en la próxima campaña.



Por el momento ya se ha redactado el proyecto básico y se trabaja para que el de ejecución esté listo lo antes posible. Pero posteriormente deberá salir a concurso y ser adjudicado antes de que se inicien los primeros trabajos.



Además, el propio primer edil recordó en julio que el comienzo depende de algunos factores que no están únicamente en manos del equipo de gobierno. «Cuándo se podrán ejecutar las obras dependerá de la negociación con el resto de los grupos políticos y de la disponibilidad presupuestaria», comentó en verano Javier Lacalle. Por el momento no hay presupuesto, por lo tanto no existe una partida para la remodelación.



La intervención tendría un coste de alrededor de 4 millones de euros y su objetivo principal será la construcción de un nuevo graderío que sustituya a la actual Lateral, la conexión de la nueva tribuna con los fondos del estadio, así como la dotación de nuevas cubiertas para estos tres sectores del campo.



José Luis García ya se refirió durante la campaña electoral a la necesidad de mejorar una instalación deteriorada por los años y por las escasas reformas que ha sufrido en sus 50 años de historia. Los nuevos directivos ya han hablado con los responsables municipales, quienes les han informado que es uno de los proyectos que antes quieren acometer, aunque es complicado saber la fecha exacta del inicio de las obras, ya que depende de diversos aspectos que impiden que los plazos sean exactos.



«Es una obra muy demandada por un buen número de burgaleses en una instalación a la que no se la ha prestado mucha atención, más allá de actuaciones puntuales, en los últimos 20 o 30 años. Y ha llegado el día de hacerlo, no podemos esperar a que el Burgos CF ascienda a Segunda División», se justificó Javier Lacalle en julio.