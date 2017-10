Remontada y liderato

CD VITORIA 1 – CD MIRANDÉS 2



El CD Mirandés retorna a la primera posición de la tabla clasificatoria en el Grupo II de Segunda B tras doblegar por 1-2 al CD Vitoria en el primer choque del curso en el que el cuadro rojillo es capaz de anotar dos dianas -ya es noticia-, y en el que Diego Cervero regresó a su cita con el gol.



No podía comenzar peor el encuentro para los de Pablo Alfaro, ya que apenas a los tres minutos de encuentro el lateral zurdo Irazábal se sacaba de la chistera un trallazo desde fuera del área que se coló como un misil por toda la escuadra del marco de Limones, que no pudo hacer absolutamente nada. Una diana que hizo daño a los rojillos, ya que tardaron muchos minutos en coger el tono al encuentro, como desconectados por ese mazazo de arranque.



Rúper probaba a los diez minutos en el primer acercamiento mirandesista, con buena intervención del arquero Markel Areitio. El Vitoria estaba comodísimo en su campo y con el marcador a favor, viéndose un partido de poco juego raseado, sino con muchos balones aéreos y disputas.



Nula vistosidad y el Mirandés que, aunque buscaba las bandas, no acababa de hallar la vías para llegar con peligro ante el marco de un Areitio que vivía con tranquilidad.



Los balones del Mirandés buscaban siempre la referencia del goleador Diego Cervero, bien controlado por los centrales del Vitoria. Eloy Gila tuvo una de las mejores jugadas de los rojillos, pero su envío sobre Diego Cervero lo cortó Julen López.



Por parte de los vascos, una pared entre el ayer titular Luis Lara y Xesc Regis estuvo a punto de generar peligro, jugada evitada por la defensa visitante en el último instante. Y con ese 1-0 y la nula capacidad de ataque del conjunto de Pablo Alfaro se llegaba al intermedio.



El técnico optaba por un doble cambio en el descanso, disgustado sin duda con lo que estaba viendo, y dio entrada a Yanis y Peláez por unos difuminados Borja Sánchez y Eloy Gila. El primero no tardó en crear peligro, siempre bullicioso en banda, aunque su primer centro no encontraba rematador por muy poquito.



Y a los diez minutos, el, gol del empate para los de Anduva. Una falta lateral la colgaba Antonio Romero para que David Prieto, incorporado al ataque en las acciones a balón parado, conectase un remate perfecto que superaba a Markel. 1-1 y vuelta a empezar.



Y los acontecimientos que se precipitaban en Olaranbe. Con más huecos el Mirandés podía desplegar mejor sus contras. Y en una de ellas la falta de Cristian Moreno acarreaba cartulina roja para el central del filial eibarrés. Uno menos para los de Igor Gordobil, que reestructuraban su esquema retrasando a Sarriegi y perdiendo presencia en la medular.



Diego Cervero comenzaba a avisar con un primer disparo que acababa en córner. El encuentro seguía muy difuminado, con escasa continuidad en las acciones, pero en medio de esa dinámica llegaba otra jugada polémica cuando en un lanzamiento de córner Melli caía al suelo y el colegiado indicaba el punto de penalti.



Diego Cervero no perdonaba en su cita con el gol. 1-2 y primer encuentro de la temporada donde los rojillos anotan más de un gol en Liga. Se lanzaron al ataque los locales, con Alain Ribeiro entrando al césped para darle mayor profundidad al juego de los suyos.



Xesc Regis se vació en un hermoso esfuerzo pero sin premio, y lo que estuvo a punto de llegar fue el tercer tanto de los rojillos en un cabezazo de Yanis que se escapaba fuera por poco.



Fenomenal el trabajo defensivo del equipo burgalés en los minutos finales, ante un acoso local más en forma de balonazos a la desesperada que de buen juego. Al final, un partido mediocre se resolvió con una remontada apurada y el equipo de Miranda de Ebro retorna a lo más alto de la tabla clasificatoria.