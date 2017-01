Reválida ante el Numancia

El Mirandés regresa a Anduva con la necesidad de conseguir una victoria que le permita tomar aire en la clasificación. Recibe al Numancia (18,00 horas), otro de los equipos que está en el vagón de cola y que llega a la cita con 2 puntos más que los rojillos. El conjunto burgalés debe dar un paso adelante en el que será el cuarto encuentro de Claudio Barragán en el banquillo burgalés.

En el duelo regional de esta tarde, tendrá enfrente a un oponente que muestra un mayor nivel cuando juega delante de su público y que aún no ha ganado a domicilio. Los mirandesistas deberán mostrar su mejor versión si quieren que el triunfo se quede en casa, ya que los puntos son muy importantes para ambos.

La solidez defensiva ha sido uno de los aspectos en los que más ha incidido Claudio desde su llegada, aunque los números dicen que aún no ha podido acabar con la sangría que suponen los goles en contra. Las dos caras nuevas que han llegado a Miranda, Fernando Usero y Álex Quintanilla, tienen un marcado perfil defensivo, muestra de que el nuevo técnico quiere reforzar el poder de contención de su escuadra. No obstante, el cuadro rojillo también le está costando llegar a la portería.

«Es un partido muy importante para nosotros. En casa tenemos que ser muy fuertes si queremos dar ese paso adelante. El otro día en los 80 primeros minutos hubo cosas que me gustaron, otras no tanto. Carecimos de profundidad. Llegábamos a tres cuartos y no teníamos clarividencia. Hay que mejorar en este aspecto», comentó Claudio Barragán en su comparecencia ante los medios de comunicación.

Habló de «detalles» y de que generalmente son el motivo por el que se escapan puntos. Una de las claves para que los suyos logren la victoria esta tarde es «dominar las dos áreas». El nuevo inquilino del banquillo hace cuentas y entiende que con la victoria -el equipo llegaría a los 25 puntos- estarían a «mitad de camino» de conseguir el objetivo.

Huye de la presión, aunque insiste en la importancia de los puntos y recuerda que también para el Numancia es un encuentro clave. Le gustaría que los suyos lograran la victoria realizando un juego vistoso, aunque sabe que la situación no es a mejor para que eso ocurra. La solidez defensiva es su meta, pero sabe que deben avanzar en ataque.

«Nos falta presencia en el área, decidir mejor el último pase y definir. Desde que he llegado estamos haciendo hincapié en estas situaciones. En los últimos metros debemos tener más tranquilidad. Es una cuenta pendiente del equipo», respondió.



El NUMANCIA

Lo define como un conjunto «del mismo corte que nosotros». Cree que la «igualdad» será la protagonista en el choque y vuelve a señalar «los detalles» como aspecto decisivo. «Tenemos que saber minimizar sus puntos fuertes y a partir de ahí tendremos ventaja», señaló. Destacó la fortaleza de los sorianos a balón parado, así como su juego de bandas. «Llega bien por fuera, sobre todo por el costado izquierdo. También tiene gente que, independientemente de su envergadura, sorprende en el juego aéreo como puede ser Pablo Valcarce. Son cosas que debemos tener en cuenta y saber contrarrestar», indicó.

Claudio no podrá contar con Rúper, descartado por un problema físico del que aún no saben su alcance. El que sí podrá entrar en la convocatoria será Álex Quintanilla, el último en llegar que podría hacerse un hueco en el once. «No creo que sea precipitado que juegue. Álex Quintanilla viene de entrenar y de estar todos los días a un buen nivel. Vamos a ver qué es lo que pasa. Es un central diferente a lo que tenemos. Espero lo mejor de él», explicó.

Por su parte, el Numancia no podrá contar con su referencia ofensiva, Manu del Moral. El atacante jienense lleva 9 goles y una lesión le impedirá jugar en Anduva. «Con Terrazas era un equipo diferente. Ha cambiado el dibujo, la idea de juego y están en esa fase de adaptación. Quieren ser más sólidos, pero en casa tienen argumentos ofensivos, ya que tienen juego por bandas, centrocampistas que se incorporan... Tendremos que contrarrestarlo y sacar las carencias que puedan tener», indicó Arrasate, técnico del Numancia.