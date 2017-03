Carlos Barbero sigue con su proceso de aprendizaje en las mejores clásicas del calendario internacional.Acaba de regresar a Burgos tras su periplo por el pavés belga, en el que ha disputado la Dwars Door Vlaandere, la E3 Harelbeke y la Gent-Wevelgem, tres pruebas World Tour en las que ha compartido pelotón con los mejores especialistas, que en estos momentos tienen un notable golpe de pedal. Los Van Avermaet, Gilbert o Sagan se han convertido en las últimas fechas en sus oponentes.



Su próxima parada será muy diferente: disputará la Vuelta a la Rioja el próximo domingo y el 9 de abril la Clásica de Primavera en Amorebieta.Está de reserva en el GP Miguel Indurain del sábado y tiene opciones de disputar el Circuito de La Sarthe (del 4 al 7 de abril), aunque no se lo han confirmado.



El inicio de la campaña para el burgalés está siendo ajetreado. Ha dormido más noches en hoteles que en su casa, a lo que hay que añadir que ya acumula 4.488 kilómetros de competición. Es el cuarto corredor profesional que más distancia acumula en sus piernas.Solo le superan tres ciclistas italianos del Androni Giocattoli.



Lleva 27 días de competición en el primer tercio de campaña, mientras que la pasada con el Caja Rural disputó 60 jornadas en toda la campaña. Aunque lo más importante no son los números, sino en qué tipo de carreras los ha acumulado.



Las pruebas World Tour se han convertido en habituales para el de Gamonal. Comenzó en el Tour Down Under, estuvo en la Strade Bianche, para correr posteriormente la Milán-SanRemo y viajar a Bélgica para afrontar estas últimas pruebas también de la máxima categoría.



A lo anterior hay que añadir la Vuelta al Algarve, la Vuelta al Alentejo, en la que ganó la general,El Tour de Dubai, el GP GP Industria & Artigianato o la Clásica de Almería, todas ellas pruebas de importancia.



Asumió el papel de favorito en Alentejo y no falló, mientras que en las carreras más importantes del calendario se está dedicando a acumular experiencia. Le ha tocado sufrir, pero también ha disfrutado, ha competido y ha aprendido. «Estas pruebas también te aportan resistencia», señala.



Ha regresado satisfecho de Bélgica, donde ha conocido lo que supone el ciclismo en la zona de Flandes.«Son sus clásicas, es su época del año. Allí no están pendientes del Tour de Francia, sino de las carreras de esta parte del año.Siempre gusta correr cuando acude tanta afición y además es tan entendida», explica el burgalés.



Lo que también ha comprobado es que es muy complicado estar adelante, ya que el nivel es «muy alto». «Hay corredores que preparan de forma específica estas competiciones y que llegan en un gran estado de forma.Siempre se va muy rápido y son carreras complicadas», expone.