Roberto Sáez vuelve a escena

BURGOS

Si hay un deporte donde prima la importancia del colectivo, ese es el rugby. Por eso, el UBU Colina Clinic afronta con naturalidad cada circunstancia inesperada. El proyecto confía ciegamente en el bloque y el efecto de las ausencias queda minimizado por la aportación de todos los miembros del equipo.



El conjunto de San Amaro siempre tiene un plan B y el cuerpo técnico solo necesita un segundo para suplir la baja segura por sanción de David Martín en el partido de ida de las semifinales por el ascenso frente al L’Hospitalet. El veterano tres cuartos dejará su sitio en el XV inicial a un Roberto Sáez listo para volver a escena.



«Me lo tomo casi como un regalo. Lo que le ha pasado a David es un fastidio para él y para el equipo, pero para mí supone una oportunidad», reconoce el joven burgalés, con ganas de participar en el play off. «Es la parte más bonita de la temporada», apunta.



El primer centro ha vivido dos situaciones diferentes en las últimas campañas. El pasado curso le costó entrar en el equipo y acabó siendo un fijo. En esta ocasión, su presencia en el XV se recitaba de memoria hasta que un cambio táctico le relegó a un segundo plano en el tramo final de la fase regular.



Sauls pasó al puesto de zaguero y el mencionado David Martín ocupó la posición de primer centro en detrimento de un Sáez que no ha desesperado. «Fue una decisión táctica del entrenador que respeto y que me parece bien», zanja Sáez.



Ahora, el tres cuartos se siente preparado para ayudar al equipo en este momento delicado del curso. Es un centro atípico por su físico, pero el colectivo agradece su implicación en el placaje y su capacidad para aportar dinamismo al ataque. «Es cierto que en mi posición hay jugadores más físicos que yo y más ahora que se han puesto de moda los centros grandes. Sin embargo, me siento al mismo nivel que mis compañeros», analiza antes de reivindicar su rugby. «Yo tengo otras virtudes, como el manejo de balón», explica.



El protagonismo de los jugadores burgaleses tiene un valor doble para los aficionados. Sáez también destaca la presencia de varios compañeros de la casa en el XV, si bien reconoce que el proyecto necesita la llegada de refuerzos «para aspirar a todo». «Ojalá un día los 15 jugadores seamos de Burgos», comenta.



Sáez se centra en el partido del domingo y mantiene la guardia alta después de vivir en primera persona las alegrías y las decepciones de la pasada fase de ascenso. «Un play off es algo distinto. Los partidos, el ambiente...», reconoce, deseoso de tener la oportunidad de disputar el choque de vuelta en casa. «Tengo muchas ganas de jugar en San Amaro en días como éstos. Ojalá haga buen tiempo, como el año pasado, para que todos podamos disfrutar», comenta.



De momento, el UBU Colina trabaja para salvar el partido de ida ante un L’Hospitalet correoso. Los burgaleses conocerán más detalles del rival a medida que avance la semana, pero las sensaciones son positivas. «Vi bien a los compañeros en el último partido contra el Bera Bera, sobre todo después de la expulsión de David. Al principio pensé que se nos haría larga la segunda parte, pero el equipo respondió bien y fue capaz de anotar un ensayo», destaca Sáez.