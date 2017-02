Árbitro: Ignacio Márquez.

Tanteo: 0-5, min. 13: ensayo de Gallego. 5-5, min. 16: ensayo de Fuente. 10-5, min. 25: Sauls. 17-5, min. 40+: ensayo de Cabrera transformado por Bianco. 24-5, min. 41: ensayo de Cabrera transformado por Bianco. 29-5, min. 43: ensayo de Bianco. 36-5, min. 73: ensayo de Aristemuño transformado por Bianco. 43-5, min. 79: ensayo de Rocamán transformado por Bianco.

UBU Colina Clinic (43): Valverde, Fuente, Caballero, Wagenaar, Ascroft-Leigh, Cabrera, Aristemuño, Snyman, Rocamán, Imo, González, Martín, Bianco, Domínguez y Sauls. También jugaron Obregón, López, Carrasco, Colina, Saez, Storm, Sánchez y Djosseu.

Eibar (5): Moya, Gallego, Ibarburu, Zamacola, Zabaloy, Unamuno, El Moukarrabe, Meabebasterretxea, Arrizabalaga, Malabe, Amor, Amor, Díez, Martín y Vilches. También jugaron Arranz, Arrillaga, Cabanzón y García.

Llegó la decimoséptima victoria consecutiva del UBU Colina Clinic. El conjunto burgalés dio buena cuenta del Eibar, al que superó con claridad en un choque marcado por la climatología y por un inicio impreciso de los de casa. Y es que el conjunto vasco aguantó el pulso durante la primera media hora de juego, posteriormente sucumbió ante el mayor poderío físico de los locales.

En la segunda mitad, la diferencia entre ambos contendientes fue más que evidente y a los vascos les costó atravesar la línea de medio campo.

Debutó el jugador chileno Matías Storm, que estuvo sobre el terreno de juego alrededor de media hora. Entró cuando el choque estaba ya roto y decantado en favor de los burgaleses, por lo que no se pudo ver lo que realmente puede aportar.

El choque comenzó raro, con un equipo local excesivamente impreciso que no acababa de entrar en juego. La lluvia hacía que el oval estuviera resbaladizo y dificultara el juego a la mano, lo que acusaron más los locales. Con las piernas frescas, Eibar jugó de tú a tú al UBU y se adelantó en el marcador.

Habían pasado 12 minutos cuando Ander Gallego logró el primer y único ensayo de los guipuzcoanos, que posteriormente no transformaron. El 0-5 en el marcador hizo reaccionar al bando local, que en la siguiente jugada empató el choque. Fuente realizó un ensayo y poco después salió del campo tras recibir un fuerte golpe en la mandíbula.

Conforme fue avanzando el cronómetro, el partido se fue decantando hacia los castellanos. La fortaleza gualdinegra fue dejando las cosas en su sitio y, cuando la fatiga mermó a los eibarreses, la contienda se fue inclinando hacia el lado burgalés. La última media hora fue de mero trámite, lo que Marcelo Chorni aprovechó para dar minutos a los menos habituales y descanso a los titulares.

Fue Sauls, en una notable jugada colectiva, el que puso por delante a los de casa en una acción en la que hizo gala de su endiablada rapidez.

Las aguas volvían a su cauce. La ventaja de los locales aumentó antes del descanso cuando Emiliano Cabrera logró un ensayo que transformó Nico Bianco, quien ayer no mostró la efectividad de otras tardes en los pateos.

Se llegaba al descanso con un marcador de 17-5. Pese a que la diferencia era escasa y quedaban 40 minutos por disputar, el choque estaba visto para sentencia. Al Eibar se le había encendido el piloto de la reserva, lo que se pudo comprobar en los primeros compases del segundo periodo.

Para el minuto 43 el marcador ya mostraba un contundente 29-5.Dos ensayos burgaleses cerraban el choque y hacían que el resto del encuentro fuera de mero trámite. Fue entonces cuando Marcelo Chorni tiró del banquillo y dio minutos a todos sus hombres.

El partido bajó en su intensidad y el ritmo disminuyó, pero aún así siempre fue el UBU Colina Clinic el que tuvo la sartén por el mango.Juan Aristemuño se sumó a la fiesta gualdinegra en el 73, mientras que la guinda la puso el medio melé Tomás Rocamán en el tiempo de descuento.