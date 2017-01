Ronaldo: "Mi hijo sabe lidiar cuando le dicen que hay otro mejor que su papá"

Cristiano Ronaldo asegura que su hijo Cristiano, de seis años, no se ve nada afectado cuando se le acercan personas que tratan de provocarle diciéndole que su padre no es el mejor jugador del mundo. "Le veo muy feliz, un niño realmente feliz. A veces hay gente que le dice: 'tu papá no es buen jugador, hay otro que es mejor que tu papá'. Pero él sabe lidiar con eso. Es un niño listo, como su padre. A menudo le digo: 'sé tú mismo, sé educado'. Lo más importante para mí es la educación, es algo que puedes controlar. Si le das una buena educación a tu hijo, buenos valores, crecerá bien", ha dicho el goleador del Real Madrid en una entrevista en la televisión egipcia ON TV, emitida el último día de 2016, en la que repasa ampliamente aspectos de su vida personal y profesional.

"Mi hijo sabe que ha nacido en un buen momento. Sabe que vive en una casa bonita, que su papá tiene coches bonitos, pero sabe también lo que ha costado conseguir eso. Sabe que su papá trabaja mucho, ve mi dedicación en casa después de los entrenamientos, cuando entreno con mi fisio personal", añade el reciente Balón de Oro, a quien le gustaría que Cristiano junior fuera futbolista, aunque se muestra consciente de las dificultades que va a encontrar: "Por supuesto que me gustaría, pero sé que es un gran reto, que no es fácil. Será lo que quiera ser, no le voy a presionar. Empujaré un poquito para que sea futbolista... pero portero no, quiero que sea delantero. Será lo que quiera ser. Eso no me preocupa".



GRANDES CONTRATOS



No vive obsesionado con acumular dinero, pese a lo que pueda parecer, aunque admite que cuando uno es futbolista en activo "es algo muy importante para lo que vas a hacer después del fútbol, para tu independencia. Veo el dinero así, algo para estar cómodo cuando acabas como futbolista", agrega Ronaldo, que no deja de presumir de su envidiable situación económica.

"Me quedan unos años como futbolista, he firmado un gran acuerdo con Nike y otro gran acuerdo con el Real Madrid, así que estoy contento y me siento bendecido por tener dos contratos enormes con mi edad. Esto me motiva aún más para seguir trabajando duro, para mantener mi nivel y hacer lo que me gusta", afirma el delantero blanco.