La transformación del Burgos CF en una SAD fue el punto sobre el que más insistió la candidatura de José Luis García durante la campaña electoral y antes de ganar las elecciones condicionó su continuidad en el cargo a que este proceso se llevara a cabo.Es un paso que aseguran indispensable para que el Burgos alcance el objetivo que los nuevos mandatarios se han propuesto: subir a Segunda División.El proceso ya tiene fijadas cantidades y fechas.



La SAD del Burgos CF tendrá un capital inicial de 1 millón de euros, que se dividirá en 40.000 acciones que tendrán un coste de 25 euros cada una. Si el conjunto blanquinegro logra el ascenso a Segunda se vería obligado a aumentar ese capital social y el mínimo para los equipos de la división de plata se acerca a los 2,5 millones de euros.



La junta entiende que esta cantidad es suficiente para llevar a cabo un proyecto ambicioso la próxima campaña. De hecho, Nacho Fernández, director deportivo del club, ya trabaja con la mente en el próximo curso y en las últimas semanas ha realizado «2.800 kilómetros» para ver a varios jugadores en directo.



Los dirigentes burgalesistas tienen también fijada una fecha para hacer la consulta a los socios. La Asamblea General Extraordinaria para abordar este tema llegará el próximo 11 de mayo. La intención de Gonzalo Antón y compañía es la de iniciar el proceso en el mes de junio, por lo que todo apunta que la próxima campaña comenzará sin que la SAD sea una realidad, a no ser que el capital se cubra con antelación a que se cumplan los plazos.



El club ya tiene redactados unos estatutos que regirán el funcionamiento de la SAD en los que se especifica que el mandato será de 5 años y que el Consejo de Administración deberá tener entre 5 y 8 miembros. Para acudir a las juntas será necesario tener un mínimo de 4 acciones, que se podrán sindicar para este uso.



Como suele ser habitual, habrá tres tramos en la venta de las acciones.El primero será exclusivo para socios y durará 20 días.Se podrá comprar un máximo de 13 acciones. Posteriormente llegará una fase de otros 20 días, donde los socios que ya hayan suscrito algún título tienen derecho, proporcionalmente al porcentaje que hayan comprado, a adquirir más. El último de los pasos sería un acceso libre, también de 20 días de duración, en el que cualquier persona física o jurídica podría hacerse con acciones sin límite de compra.



La directiva sabe que será complicado que en las dos primeras fases se suscriba un porcentaje elevado del capital social. Aunque Miguel Ángel Pascual insiste en que la voluntad de los mandatarios es que se convierta en un «proyecto de ciudad». «Cuanto más atomizado este el proyecto, más de Burgos será. La atomización pasa porque la gente se sume a este proyecto con una, dos o las acciones que consideren oportuno.Queremos que un pedacito del Burgos esté en cada casa de esta ciudad», argumenta el director general del Burgos CF.



En el caso de que no se llegue a suscribir el 100% del capital se debe acudir obligatoriamente a la Asamblea, que podría autorizar el proceso con una cantidad menor. En caso de que la masa social rechazara esta posibilidad se devolvería el dinero a cada accionista y se reabriría el proceso.

Asegura que «no existe otra vía» para que el conjunto burgalés llegue al fútbol profesional y habla de que buscan «un salto cualitativo y cuantitativo» con esta maniobra.



Para explicar la necesidad de la transformación se refiere a las categorías profesionales como una «franquicia encubierta» y advierte: «O aceleramos o nos quedamos fuera de este proyecto.

Recuerda que las diferencias cada vez van a ser mayores y que el fútbol nacional se encamina a un proceso en el que los ascensos y descensos serán siempre para los mismos debido a la ayuda que tendrán por parte de la LFP.El llamado fondo de descensos otorga una importante cantidad de dinero al equipo que pierde la categoría, que afronta con una enorme ventaja la siguiente campaña. «En este curso la Ponferradina, solo con lo que ha recibido de la Liga, ya tenía un 15% más de presupuesto que el Burgos CF con todos sus recursos:«El dinero no es una garantía del éxito deportivo, pero ayuda», indica Pascual.



Cuando José Luis García era aún aspirante a la presidencia del Burgos CF, su candidatura condicionó su continuidad a la transformación en SAD.Dejó claro que en el caso de que la Asamblea no apoyara la transformación dejaría el club.



«Lo mejor es ser honestos con todo. No hemos conseguido convencerles, ni les hemos ilusionado con el proyecto deportivo, ni con el proyecto emocional, ni con el proyecto de ciudad... Que venga alguien que lo haga mejor y que administre eso que ustedes quieren», argumenta.



Pascual se refiere a la SAD como una herramienta necesaria para que el equipo sea más competitivo, aunque también señala que luego deberán trabajar en otras áreas que le consoliden. El director general no afirma de forma tajante que los miembros de la directiva serán los que aporten la cantidad necesaria para cubrir el capital que quede pendiente. «La junta tiene previsto dar respuesta, por eso lo está formulando. No tiene sentido entrar en otro proceso para reactivarlo de otra manera. Evidentemente si se cubre el 100% es porque ellos lo han puesto», explica.



Crédito de 400.000 euros para acabar la temporada

El desfase presupuestario se irá esta campaña por encima de las previsiones que antes de salir del club hizo Juan Carlos Barriocanal.Será imposible que el club pueda cubrir muchas de las partidas que aparecen en la previsión de ingresos, a lo que hay que añadir el gasto en el mercado de invierno con la llegada de 3 jugadores, un director deportivo y un director general. Así las cosas, el Burgos CF está negociando en estos momentos un crédito bancario de 400.000 euros para poder concluir la temporada.Deberán ser los actuales directivos los que avalen esta cantidad. «Nos hemos encontrado con el llamado riesgo reputacional (es el peligro de que una opinión pública negativa impida o disminuya la capacidad de la entidad bancaria para tomar las medidas pertinentes en el caso de que no se realicen los pagos acordados), aunque entendemos que es un tema que está encarrilado y que pronto se solucionará», explica Miguel Ángel Pascual.



BARRIOCANAL.

«Era un tema a solucionar porque lastraba el presente y el futuro»

Nada nuevo comenta el director general sobre el acuerdo con el expresidente Juan Carlos Barriocanal.Asegura que se trataba de un problema que lastraba «tanto el presente como el futuro» y entiende que el pacto ha sido beneficioso para ambas partes. No obstante, apeló al «aspecto emocional y al sentido común». Lo que es poco entendible es que la mayor contingencia económica que existía en el club blanquinegro se haya resuelto antes de que haya llegado una auditoria (una empresa externa y de fuera de Burgos estudiará de forma inmediata las cuentas de la temporadas 2015/16 y otra de la 2016/17) y la Asamblea Extraordinaria.