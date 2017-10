Saizar entra en la historia blanquinegra

El Burgos CF demuestra una notable solidez en cada partido que disputa y mantiene su portería imbatida después de 7 jornadas ligueras. Son 630 minutos los que Mikel Saizar lleva sin recibir una diana lo que supone un récord en el club blanquinegro. La mejor marca la tenía el guardameta José Andrés Duro en la campaña 1999/00 (576 minutos), en la que Félix Arnaiz Lucas fue el entrenador y el equipo jugó el play off, aunque se quedó sin ascenso. Así las cosas, una vez que se cumplió el minuto 37 del choque ante el Real Unión, Mikel Saizar entró a formar parte de la historia burgalesista. No obstante, la marca puede seguir engordando en los próximos envites.



El récord absoluto en competición nacional lo tiene el guardameta navarro Mikel Pagola, quien como portero del Tudelano estuvo durante 1.342 minutos minutos sin recibir un gol hace dos campañas. Por el momento, Saizar está lejos de esta cifra y deberían pasar casi 8 encuentros con la portería a cero para llegar a su altura.



Lo importante no es solo que el equipo burgalesista no esté encajando, sino que tampoco sus rivales son capaces de ponerle en aprietos. El Burgos CF no sufre en exceso y el choque del domingo fue un claro ejemplo. Tenía enfrente a uno de los aspirantes a todo en el grupo, el Real Unión, pero el cuadro fronterizo no fue capaz de poner en aprietos a Saizar. Solo a balón parado inquietó a los blanquinegros.



Entrenamientos

El conjunto burgalés realizó ayer el primer entrenamiento de la semana dividido en dos grupos, ya que los que el domingo fueron titulares se ejercitaron a menor ritmo. Como ya ocurriera la semana pasada, el cuerpo técnico tiene a su disposición a todos los jugadores salvo a Adrián Hernández. Ramón Blázquez regresó el domingo y jugó los últimos minutos del choque. No sería de extrañar que en esta próxima cita liguera el mediocentro vasco Jagoba Beobide entre en la lista.



HIERBA ARTIFICIAL

Gobela es un terreno de juego de césped sintético y todo indica que esta semana el conjunto blanquinegro se ejercitará algún día en esta superficie. Hoy la primera plantilla tiene jornada de descanso y volverá al trabajo el miércoles para preparar el choque ante el Arenas. El entrenamiento se realizará en Castañares y todo indica que el jueves el equipo trabajará en hierba artificial. Patxi Salinas aún no ha tomado la decisión definitiva, aunque es algo que tiene previsto.