Satisfecho con el trabajo de sus pupilos, pero no tanto con el resultado final, compareció Patxi Salinas a la rueda de prensa posterior al partido. «El empate me sabe a poco. Creo que hemos sido mejores y hemos tenido las mejores ocasiones de gol. Tuvimos otra vez muy mala suerte con los palos. Ha sido una lástima no llevarnos los tres puntos. Nos vamos con una sensación agridulce porque creemos que el partido lo teníamos que haber ganado».



El preparador vizcaíno considera que su equipo mereció más en Anduva. «Hemos estado muy bien en el cómputo general del partido. El Mirandés es líder y el público le ha llevado en volandas. No es fácil contrarrestar a un equipo de tanta calidad en la plantilla. Venir a un campo como este y tener el control del partido durante mucho tiempo es algo muy importante. El Mirandés nos hizo daño en el arranque de la segunda parte tras el gol».



El preparador lamenta no haber acertado con la portería rival

«Hemos tenido dos remates a los palos y un remate fácil de Borda en el segundo palo en la última jugada del partido. Hemos llegado bien al área del Mirandés. Excepto 10 o 15 minutos que nos han achuchado bastante hemos sido mejores. Y en los últimos minutos llegamos muy fácil a la portería contraria. Ha sido una lástima no poder materializar las ocasiones que hemos tenido».



Salinas considera que la afición pudo ver un auténtico «partidazo». «Sabemos dónde y cuándo tenemos que jugar. Hemos tenido facilidad para jugar en la zona de creación. Es un punto importantísimo contra un equipazo que no ha perdido ningún partido. Pero creo que merecimos más».



Pablo Alfaro

En la misma línea, el entrenador del CD Mirandés consideró que Anduva vivió una«fiesta». «He disfrutado muchisimo por el ambiente, el comportamiento de las aficiones y la tensión competitiva. Ha sido un partido de otra categoría. Entramos muy bien al partido pero el Burgos nos hizo un golazo. En la segunda mitad salimos mejor y más intensos, imponiendo mucho ritmo al encuentro. Aunque en el tramo final, por el cansancio lógico del equipo que expuso más, pasamos ciertos apuros ante el rival», asegura.



Para el maño ambos equipos salen «reforzados» del derbi. «Fuimos capaces de darle continuidad al juego e hicimos daño al Burgos a balón parado. Este equipo tiene mucha fe y en la segunda parte metimos una velocidad más. Se ha cumplido el primer cuarto de la liga y nos hemos medido ya a los tres equipos de arriba con muy buenos resultados. Es para estar satisfecho».