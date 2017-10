Patxi Salinas tiene ganas de derbi. Asegura que este tipo de encuentros siempre le han «encantado» y los define como partidos «apasionantes». Tiene claro que el choque de mañana será «un espectáculo», ya que cuenta con todos los ingredientes para ser «un partidazo». Prevé un encuentro «entrañable con mucha motivación e intensidad».



Su vestuario está ilusionado con este próximo enfrentamiento y sabe que «todos tienen una gran ilusión por jugar».«Es uno de los partidos más importantes en estos momentos. Jugamos ante el líder, en campo contrario, hay rivalidad entre las ciudades... En estos partidos poco tenemos que decir para motivarles. A todos nos gusta este tipo de ambientes», señala.



Ambos contendientes llegan con excelentes estadísticas a la cita. Se verán las caras un equipo que aún no ha encajado después de 9 jornadas (Burgos) y otro que cuenta con un enrachado delantero que ha sido capaz de anotar 8 dianas en este inicio de campaña (Cervero).



Pese a todo, Salinas recuerda que son 3 puntos «que valen lo mismo que ante el Gernika», aunque entiende que exista una especial motivación «por todo lo que supone un triunfo».



Diego Cervero es el nombre propio de este Mirandés, aunque el entrenador del Burgos CF advierte de que el conjunto rojillo va más allá del delantero asturiano. Recuerda que es «probablemente el presupuesto más fuerte de la categoría», que además cuenta con un delantero centro en racha. Sabe que las cifras de Cervero son«una locura». «El Mirandés está ahí arriba porque este chico ha hecho 8 goles. Está con la suerte de que todo lo que toca entra. Pero el Mirandés tiene a muchos. A Diego Peláez, a Pito Camacho, a Melli... Tiene una buena plantilla, un equipo compensado y muy fuerte, pero también nosotros», advierte.



DIFÍCIL PARA AMBOS

Asume que el compromiso será complicado para su equipo, aunque recuerda que también lo será para su adversario.Está seguro de que en Anduva conocen las virtudes de un Burgos «al que aún no le han marcado, que compite y que en cualquier momento puede ganar el partido».«No creo que en Miranda estén tranquilos con nuestra visita. Estamos al 50 por ciento, puede ganar cualquiera. El mismo respeto que tenemos nosotros seguro lo tienen ellos», señala.



En juego habrá algo más que tres puntos, ya que el que logre la victoria un «refuerzo moral y de autoestima. «El que gane no va a ser mejor que el otro, pero sí se va a llevar tres puntos de oro».

Confía en los suyos y afirma que competirán«al máximo». Insiste en el mensaje de la entrega y asegura que los jugadores se dejarán«la piel». «No sé qué sucederá, pero seguro que vamos a acabar orgullosos de este equipo», expone.

LOS MENSAJES DEL TÉCNICO

ESCASEZ DE EFECTIVOS

«Hemos estado tres meses con 14 jugadores y los chavales del filial»

Patxi Salinas se muestra feliz con la recuperación de Jagoba Beobide yAdriánHernández.Asegura que suponen «dos bombonas de oxígeno», aunque también recuerda que aún les falta ritmo de competición para rendir al cien por cien. El técnico aprovechó para mandar un nuevo mensaje y ensalzar a su vestuario. «Hemos estado tres meses con 14 futbolistas y chicos del filial. Tiene mucho mérito lo que ha hecho este equipo», comenta el preparador blanquinegro, que se deja algún jugador por el camino porque de lo contrario no salen las cuentas.



IMBATIDO

«EL EQUIPO NO HA PERDIDO NINGUNO DE LOS 12 PARTIDOS QUE HA DISPUTADO»

Es otro de los aspectos que destaca Patxi Salinas.El conjunto blanquinegro ha jugado 9 partidos en Liga y 3 en Copa Federación y ninguno de sus rivales ha logrado vencerle.«Seguimos sumando», indica el entrenador del Burgos CF. Yes que el BurgosCF no conoce la derrota en competición oficial. Mañana en Anduva tendrá un duro examen en el que pondrá a prueba su imbatibilidad.

LA AFICIÓN

«Entiende la falta de gol que arrastra el equipo»

Patxi Salinas ha conectado con la afición blanquinegra desde su llegada.Enseguida se ha hecho un hueco en el corazón de la masa social y raro es el encuentro en el que no le ovacionan. «Hay veces que tiene que pasar tiempo para ganarte el respeto y el cariño de la gente, pero todo lo que nos ha pasado hasta ahora con la afición es de chapeau. También sé que es fútbol y que en cuanto las cosas vayan mal no sé cómo responderá la gente. En estos meses nos han demostrado un cariño brutal y creo que son conscientes de las dificultades que hemos pasado, de las lesiones que ha habido e incluso de la falta de gol», comenta.