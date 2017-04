San Amaro, en un callejón sin salida

Era un secreto a voces. Una demanda mil veces realizada. A nadie pasaba inadvertido el mal estado de las pistas de San Amaro. El tartán del complejo Purificación Santamarta ha superado cualquier expectativa de vida útil. Y las necesarias reformas no terminaban de llegar. La falta de actuaciones ha abocado al atletismo burgalés a una difícil situación: su centro de operaciones ha perdido la homologación de la Federación Española (RFEA) y no podrá albergar competiciones deportivas oficiales.

La responsable municipal del área de Deportes, Lorena de la Fuente, reconoce haber recibido un «informe desfavorable» de la instalación. «Pero no se especifican con detalle cuáles son los detalles que hay que arreglar, por eso hemos reclamado que nos concreten las actuaciones», matiza.

El Ayuntamiento, propietario de la instalación, muestra su sorpresa por la severidad mostrada por el Comité Nacional de Jueces. «El año pasado las pistas estaban en las mismas circunstancias y se pudieron celebrar competiciones. No entiendo qué ha cambiado», expresa la edil.

Sin especificar cuáles serán las medidas que adoptarán para solucionar el entuerto De la Fuente se muestra consciente del «desgaste» de la instalación y destaca la necesidad de llevar a cabo una intervención. «Pero en estos momentos es muy complicado. En la situación actual, pendientes de la resolución del asunto de la deuda de los consorcios, el Ayuntamiento no tiene margen para realizar inversiones. En cualquier caso no sabemos si sería suficiente con reparar alguna zona o habría que cambiar toda la superficie».

En esta tesitura el Consistorio podría estudiar la obtención de una moratoria para seguir celebrando eventos con normalidad hasta que se proceda a la reparación.

La primera consecuencia negativa de la retirada de la homologación será inmediata: el Image FDR, club que iba a organizar el Campeonato de Castilla y León absoluto de clubes el 22 de abril en San Amaro, se verá obligado a renunciar al evento porque las marcas no tendrían ninguna validez en las actuales circunstancias.

Las pistas de atletismo de San Amaro se construyeron a mediados de la década de los 80. El elevado índice de ocupación y el incremento de fichas federativas llevó al Ayuntamiento a realizar una ampliación en 1991, cuando se pasó de 6 a 8 calles.

Posteriormente, allá por 2003 se llevó a cabo un lavado de cara del tartán llevando a cabo una operación de ‘retopping’ -se proyectó caucho en toda la superficie de la pista para reparar los desperfectos-. Esta operación alargaba la vida útil de la pista entre 8 y 10 años, un periodo que ya ha sido superado.

La RFEA inició a finales de 2015 una campaña de revisión de las pistas atléticas con más de 20 años de antigüedad. Pero concedió una moratoria a los propietarios de las instalaciones hasta finales de 2016. De hecho, el Comité Nacional de Jueces no procedió a la inspección de San Amaro hasta diciembre del pasado año.

A finales de enero llegó al Ayuntamiento el informe de disconformidad elaborado por el organismo que dentro de la RFEA vela por el idóneo estado de las pistas deportivas. Un escueto documento en el que se pone de manifiesto el deterioro del tartán, sobre todo de la calle 1, y las deficiencias en la señalización horizontal. Y que derivó acto seguido en la retirada de la homologación.

En el fondo de toda esta situación podría subyacer también un interés recaudatorio, pues la RFEA obtendrá un importante desembolso económico a consecuencia de las revisiones y futuras homologaciones de las alrededor de 50 pistan que las han perdido por el incumplimiento de las exigencias federativas.

La solución para recuperar la homologación que le ha sido retirada y que la pista de San Amaro pueda volver a acoger competiciones de carácter oficial no parece sencilla. Dos son las opciones fundamentales para cumplir con las exigencias esgrimidas por la RFEA de acuerdo al reglamento de la Federación Internacional (la IAAF): o la renovación integral del tartán, que supondría un desembolso de alrededor de 1 millón de euros; o la realización de un ‘rettoping’ de la superficie como el ya realizado en 2003, una operación compleja de parcheado que podría tener un coste no inferior a los 300.000 euros a tenor de actuaciones similares realizadas en otras pistas de la geografía nacional.

La segunda tacha de la instalación, la del deterioro de las líneas, tiene una solución más sencilla, pues el propio personal del Servicio de Deportes se ha encargado ya en varias ocasiones de ‘repasar’ las zonas más desgastadas.