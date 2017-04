San Amaro pierde la homologación de la RFEA

La Federación Española de Atletismo (RFEA) ha retirado la homologación a las pistas Purificación Santamarta, por lo que la instalación municipal de San Amaro no podrá acoger ningún evento deportivo hasta que no subsanen las deficiencias detectadas por el Comité Nacional de Jueces.



La decisión ha sido ya comunicada al Ayuntamiento de Burgos y a la Federación de Castilla y León, que deberán actuar con premura para evitar ocasionar graves contratiempos a los clubes y atletas que diariamente se entrenan en este complejo deportivo.



La pelota está en el tejado del Consistorio, pues hasta que no se realicen la reparaciones necesarias y obtengan el visto bueno del organismo sancionador, no se podrá recuperar la homologación.



Esta actuación se enmarca en una campaña puesta en marcha por el Comité Nacional de Jueces de la Real Federación Española de atletismo, entre cuyas funciones se encuentra la de velar por el correcto estado de mantenimiento de las instalaciones.



Durante los primeros meses de 2017 se ha procedido a una revisión exhaustiva de alrededor de un centenar de pistas en todo el territorio nacional -las que tienen más de 20 años de antigüedad-, entre ellas la de Burgos.



Y los jueces han emitido un informe desfavorable de las instalaciones Purificación Santamarta por la existencia de numerosos desperfectos que a su juicio impiden el desarrollo de competiciones deportivas en condiciones óptimas.



Los principales problemas que presenta la pista tienen que ver con el «deterioro del tartán, sobre todo en la calle 1», así como la deficiente «señalización» de las diferentes líneas que marcan las calles, zonas de relevos, salidas y llegadas de las diferentes pruebas atléticas y que requieren una urgente intervención de pintado de las mismas.



Estas carencias se han traducido en una propuesta del Colegio Nacional de Jueces para retirar la homologación a la pista burgalesa que acaba de entrar en vigor.



Las consecuencias negativas para los clubes y atletas locales que utilizan a diario el complejo de San Amaro serán inmediatas y de gran calado. El primer gran damnificado, si no se soluciona el problema con celeridad en los próximos días, será el Campeonato de Castilla y León absoluto de clubes que iba a disputarse en San Amaro el próximo sábado 22 de abril organizado por el Image FDR.



Pero no será el único. La capital, la provincia de la región con mayor número de licencias federativas, cuenta con dos clubes en la elite nacional (el UBU Campos de Castilla milita desde hace más de una década en la División de Honor masculina y el Image FDR en la Primera femenina). Ambos acogen habitualmente alguna de las jornadas del Campeonato de España de clubes, algo que no podrá ocurrir este año si el Ayuntamiento de Burgos, propietario de la instalación, no resuelve a tiempo las deficiencias señaladas por la RFEA para superar una nueva revisión y la recuperación de la homologación necesaria.



La falta de homologación impide la celebración que cualquier prueba atlética. «En estas condiciones no se pueden celebrar competiciones. Es necesario que primero se subsanen todas las deficiencias encontradas. El informe ya se ha puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Burgos y de la Federación Regional», explica Juan Jesús Morcillo, secretario del Comité Nacional de Jueces de la RFEA.



Situación que obligará a los atletas locales a tener que desplazarse a instalaciones de otras provincias para obtener marcas que tengan validez de cara a campeonatos nacionales.



«No hay que levantar toda la pista, pero sí arreglar una parte del material sintético, ya muy desgastado por el uso de una instalación construida en 1991. La normativa de la RFEA es muy clara. Para albergar competiciones la superficie de la pista debe ser homogénea para que todos los atletas puedan correr en las mismas condiciones. Y en Burgos eso no ocurre por el desgaste del tartán en la calle 1 y por la falta de visibilidad de diferentes líneas de la pista», agrega.