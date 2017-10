El San Pablo se aferra al milagro

No llega en el momento más oportuno. Aunque quizás ninguno lo sea. El San Pablo Burgos trata de sobreponerse a la sucesión de escollos que le deparó el sorteo del calendario en su estreno en la Liga Endesa intentando plantar cara al gran dominador de la competición española de los últimas temporadas, el Real Madrid (Coliseum, 19,00 horas).

La ‘Marea azul’ suspira por un triunfo de su equipo que no termina de llegar. Y tendrá hoy al peor de los enemigos posibles para estrenarse en la ACB. El combinado de Pablo Laso llega completamente lanzado al duelo contra el CB Miraflores tras firmar un sobresaliente arranque de la competición. Por presupuesto, experiencia y potencial deportivo se encuentra a años luz del combinado que dirige Diego Epifanio ‘Epi’.

Pero los milagros deportivos, tan extraños como los mirlos blancos, existen. Y a ello se agarra el San Pablo, consciente de que deberá firmar el encuentro redondo y esperar que el líder intratable no tenga ni mucho menos su tarde para facilitar la tarea.

Los castellanos confían en que la acumulación de encuentros que ha disputado el Real Madrid en las últimas semanas -tres en tan solo 6 días, con desplazamientos europeos incluidos- pase factura en forma de cansancio a los blancos. Aunque los éxitos acumulados en el periplo han contribuido a incrementar, más si cabe, el momento de dulce que atraviesan los merengues, que cuentan además con una plantilla «muy larga» que les ha permitido capear el temporal a pesar de las dos bajas seguras -y muy importantes- con las que llegarán al Coliseum. Y es que Pablo Laso no podrá contar con los pívots Ognjen Kuzmic, quien sufre una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que le hará perderse todo el curso; y el estadounidense Anthony Randolph, con una luxación en el hombro derecho.

Más descansado -y con la plantilla al completo- llegará al envite el San Pablo, quien aspira a que el cansancio pueda equilibrar la contienda en el plano físico -un aspecto en el que la diferencia abismal con la LEB Oro ha quedado ya suficientemente contrastada-. El combinado azulón afrontará el encuentro con la meta de reivindicar su valía y dejar en el olvido los varapalos sufridos en un más que complicado arranque liguero.

Dejó escapar una buena oportunidad de «competir» el pasado fin de semana ante Obradoiro. Y necesita recuperar su nivel de autoestima con una buena actuación contra un rival de campanillas. Más allá del resultado la imagen que ofrezca puede servir para reforzar su moral de cara al tramo decisivo de la temporada para el San Pablo.