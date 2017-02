Se agarró con fe a sus opciones de remontada en un partido en el que le tocó siempre nadar a contracorriente. Pero terminó ahogándose en la orilla. Un duro golpe a sus aspiraciones recibió ayer el San Pablo Inmobiliaria frente a un Leyma Coruña que supo sacar tajada de El Plantío para reengancharse a la lucha por la cabeza.

El cuadro de Epi pecó una vez más de falta de continuidad. Ylo terminó pagando, pues aunque llegó con opciones al último minuto se tuvo que rendir a la evidencia de un rival más consistente. La exhibición ofensiva de Javi Vega, con 29 puntos, no fue suficiente.

Mo Soluade no pudo vestirse de corto. Los problemas físicos que le impidieron ejercitarse con el grupo durante toda la semana le mantuvieron en la grada. La situación obligó a Diego Epifanio a variar sus planes. Y dio la oportunidad de salida a los mandos del equipo al joven británico Jules Akodo.

No fueron demasiado buenas las prestaciones defensivas del San Pablo Inmobiliaria en la puesta de largo. Leyma Coruña anotaba con demasiada facilidad en posiciones interiores, con Zyle como principal estilete.

Pero Javi Vega tiró de galones para enjugar la ventaja gallega y devolver la igualdad al electrónico (9-9) con 7 puntos. Y Brine se encargó acto seguido de culminar la remontada con un triple (12-11) que devolvió la confianza a las filas castellanas. Un espejismo, pues Hernández y Johnson martillearon el aro burgalés desde el perímetro (14-20). De nuevo Javi Vega acudió al rescate de los suyos con un triple para acortar distancias al término del primer cuarto (17-20).

Con las segundas unidades en pista Coruña siguió marcando la pauta en El Plantío. Tal y como sucedió en el primer acto el combinado gallego se mostró mucho más intenso y acertado en aro contrario. De hecho, endosó al CB Miraflores un parcial de 0-5 que obligó a Epi a solicitar tiempo muerto para llamar a capítulo a sus pupilos. Toncinic puso fin a la sangría desde el tiro libre. Pero lo peor estaba por llegar, pues Leyma respondió con un 0-4 que agrandó la brecha en el electrónico de forma peligrosa (19-30).

Tocaba redoblar los esfuerzos en la retaguardia para incrementar las opciones de éxito. Desafortunadamente, el equipo no transmitía las sensaciones de otras tardes. Y tampoco la grada, demasiado fría, ayudaba a los suyos a salir del pozo. Y Coruña no desaprovechó las múltiples concesiones realizadas por la defensa azulona para castigar al San Pablo Inmobiliaria. Un triple de Mikulic (24-35) hizo reaccionar de inmediato a Epi, que no lo veía nada claro, para refrescar los conceptos a sus jugadores.

Cuando peor pintaba el panorama apareció la figura salvadora de Edu Martínez, que anotó dos triples consecutivos que devolvieron momentáneamente el crédito a los burgaleses (32-37). El acierto del riojano dio nuevos bríos al San Pablo, que se enganchó al partido de la mano de un coraje que se había echado de menos hasta entonces.

Jorge García y Álex Barrera estrenaron su casillero particular para situar al CB Miraflores a tiro de piedra (36-39) si bien Coruña se mostraba muy certero en los tiros libres e impedía que los locales pudieran culminar la remontada. El choque entró entonces en una fase de equilibrio absoluto, con intercambio de golpes de ambos contrincantes que favorecían los intereses de los gallegos, que lograron mantener la renta de 3 puntos hasta el descanso (40-43).

Muy bien sentó el paso por los vestuarios a los azulones. Dos robos en un abrir y cerrar de ojos culminados por Vega y Akodo dieron la vuelta a la tortilla (46-45). Aunque Coruña no estaba dispuesto a dejarse comer la tostada. Y la reacción fue inmediata, ayudada además por una inoportuna falta antideportiva sancionada a Álex López que se tradujo en 5 puntos de Monaghan (46-55).

Epi se desgañitaba en la banda pidiendo concentración a los suyos, que fiaban sus opciones a su tino desde el perímetro. Akodo y Brine parecieron resucitar al San Pablo, pero Monaghan estaba enchufado y hacía estériles las intentonas castellanas (54-64).

El CB Miraflores no daba con la tecla para frenar la vía de agua en su retaguardia. Y carecía de la continuidad requerida. Solo Javi Vega parecía tener las cosas claras y mantenía a los azulones con un hilo de vida (61-66).

Coruña seguía a lo suyo, sacando mayor partido a las rotaciones. Menos mal que un triple de Barrera permitió seguir soñando al San Pablo con todavía 10 minutos por delante (64-69).

Un parcial de 5-0 de salida conectó al equipo, y a la grada, con la importancia del duelo (69-69). Se había levantado de la lona y el público se apropió de un papel protagonista, como tantas otras tardes. Y un triple de Barrera obró el milagro (72-69).

Un espejismo, pues Coruña fue capaz de echar un jarro de agua fría sobre las esperanzas burgalesas de la mano de Monaghan. Y de paso silenció a las gradas. Sobre todo tras un triple de Djuran (74-82). Huskic asumía el peso de las operaciones en ataque, pero sus puntos no eran suficientes. Aún así, el San Pablo se agarró a la fe (81-84).

Con menos de 1 un minuto en el cronómetro Edu Martínez acertó con un triplazo que dio un vuelco a la contienda (84-84). Pero ahí estaba Monaghan para amargar la tarde a los burgaleses. Su par le dejó un metro, lo justo para armar el brazo y percutir desde el perímetro (84-87).

Javi Vega enjugó la renta convirtiendo dos tiros libres. Y todavía tuvo el San Pablo una acción para rematar la faena tras un robo de balón de Álex López. Pero el canario erró en su lanzamiento. Y en el rebote los locales cometieron falta sobre Olmos, que con el reloj a cero hizo el definitivo 86-89.