El San Pablo Burgos asume la próxima reducción de equipos en la ACB

BURGOS

Aunque sea un recién llegado, el San Pablo Burgos asume con naturalidad la evolución que describirá la liga ACB en un futuro próximo. A pesar de la incertidumbre actual, la competición pronto verá reducido a 16 el número de equipos participantes y se trata de que todas las partes implicadas alcancen un consenso para aplicar la fórmula más adecuada en esa transición.



Semanas atrás los cinco equipos que competirán esta temporada en Euroliga lanzaron un órdago para exigir la mencionada reducción en la ACB y amenazaron con crear una nueva liga privada. El Consejo Superior de Deportes reaccionó de inmediato para buscar una solución a este problema e inició una ronda de conversaciones.



Ayer, el presidente de este organismo, José Ramón Lete, se reunió ayer con los 13 equipos que no participarán en la máxima competición continental para poner en común una situación delicada que requiere una rápida intervención.



El presidente, Félix Sancho, y los directivos Eduardo Ortiz y Nacho Martínez representaron al San Pablo Burgos en este encuentro celebrado en Madrid. La entidad castellana y el resto de equipos entienden que el futuro pasa por reducir el número de participantes y mostraron su intención de alcanzar un entendimiento, aunque no será tan sencillo fijar las condiciones. El principio de acuerdo adoptado el pasado mes de julio puede servir de referencia en las próximas negociaciones.



ACB, Consejo Superior de Deportes y Federación Española de Baloncesto sentarán en las próximas semanas las bases del pacto que dará forma a esta transición. Las partes implicadas resolverán cuándo se hará efectiva la eliminación de esas dos plazas y qué formato se utilizará, puesto que esta medida afectará también a la LEB Oro como segunda categoría nacional.



En este sentido, el San Pablo Burgos considera que esta temporada 17-18 se mantendrán los dos descensos previstos inicialmente. «Como ya dije la pasada semana, la liga ACB no se va a romper. Todas las partes están condenadas a entenderse», señala el presidente del equipo burgalés, Félix Sancho.

EL COLISEUM SE TRANSFORMA. A falta de dos días para que el San Pablo Burgos reciba la visita del Real Madrid en el que será su partido de presentación, la instalación municipal ultima los detalles para que protagonistas y aficionados disfruten del espectáculo en las mejores condiciones posibles mientras avanzan las obras iniciadas en los vestuarios y en la enfermería. La pista de juego ya está montada aunque, en principio, el San Pablo Burgos no se ejercitará en este recinto antes del choque ante el Madrid.

El CB Miraflores se muestra satisfecho con el ritmo de venta de entradas para el partido que enfrentará este jueves al San Pablo Burgos con el Real Madrid. De momento, el club azul ha vendido más de 2.500 localidades para este encuentro. Cabe recordar que hoy finaliza el plazo concedido a los abonados para reservar su localidad. A partir de mañana la entidad abrirá la campaña a los aficionados no abonados y pondrá a la venta todos los asientos aún disponibles en el Coliseum.



VALGE, APUESTA DE FUTURO. El San Pablo Burgos disfruta de su condición de equipo ACB y sienta las bases de su futuro deportivo. Una vez formalizada la renovación de Jules Akodo y el fichaje de Dusan Juzbasic para reforzar al filial, el club local redobla su apuesta con la contratación de Robert Valge. El alero estonio, de 20 años de edad y 1.92 metros de estatura, firma por tres temporadas y jugará este curso en el Plasencia de LEB Plata en calidad de cedido. El pasado curso promedió 21,5 puntos por partido con el Venta de Baños de EBA, logrando unos porcentajes de acierto muy altos (61.5% en tiros de dos y el 40.7% desde el triple).