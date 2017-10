El San Pablo Burgos enciende todas las alarmas

OBRADOIRO 94

SAN PABLO 69



Obradoiro: Pustovyi (12), Bendzius (8), Pozas (2), Simons (7) y Thomas (20) -quinteto inicial- Sàbat (13), Llovet (2), Radovic (16), Navarro (9), Corbacho (-), Laksa (5).

San Pablo Burgos: Vega (13), Gailius (8), Thompson (16), López (11), Fisher (7) -quinteto inicial- Schreiner (2), Sedekerskis (-), Barrera (1), Saiz (-), Martínez (9), Dos Anjos (-), Huskic (2).

Árbitros: García, Calatrava y Sánchez.

Eliminados: El local Laksa.

Parciales: 29-6; 52-30 (descanso); 72-48 y 94-69 (final).

Cierto es que el San Pablo Burgos debe pagar la novatada y que necesita tiempo para adaptarse a una liga en la que, de momento, se siente fuera de lugar. También es innegable que los azules deben lidiar con la desmedida exigencia de un calendario temible pero, de la misma manera, resulta innegable que el proyecto tiene un problema mayúsculo.



Así lo confirma la durísima derrota sufrida ayer en Santiago en un partido en el que solo hubo un equipo. Las semanas pasan y cada oportunidad ilusionante se convierte en un duro trance para el equipo y los aficionados. Difícil papeleta para un colista que ahora se las verá de forma consecutiva con Madrid, Valencia, Murcia y Baskonia.



Cinco jornadas después, el San Pablo Burgos aún no ha aprendido a competir con garantías. Y, para colmo, debe soportar momentos muy complicados como el vivido en el pabellón Fontes do Sar. El Obradoiro pasó por encima de un equipo burgalés negado ante el aro e incapaz de frenar en defensa a un equipo gallego tan fluido como acertado. Como muestra, el 8/9 de Thomas contrasta con el 6/34 firmado por Gailius, López, Barrera y Fisher.



Las circunstancias daban forma a un cóctel mortal para un CB Miraflores KO en el primer cuarto con un sonrojante parcial de 27-1. Tenía ganas de reivindicarse el equipo de Diego Epifanio Epi, pero solo fue protagonista de una pesadilla.



El mencionado parcial deja a las claras lo ocurrido en el cuarto inaugural. Los azules perdieron el norte a las primeras de cambio, enemistados con el aro e intimidados por la pintura gallega.



Dos minutos duraron los azules en pista, tiempo suficiente para que un desesperante Fisher ofreciera un pequeño chispazo de la calidad que se le presupone y para que Vega clavara un solitario triple. Los visitantes se situaron con el 2-5 y, a partir de entonces, rozaron el esperpento.



Los burgaleses acumularon ocho minutos y medio sin anotar una sola canasta en juego y en ese interminable espacio de tiempo solo se llevaron a la boca un tiro libre. El Obradoiro, por su parte, voló sobre la cancha y rascaba puntos de cada visita a la zona burgalesa.



Un imperial Thomas impulsó a los locales. El exterior hizo trizas a un San Pablo sin acierto, ni ideas, ni físico para frenar a los grandes del equipo gallego. Los tardíos tiempos muertos tampoco dieron con la solución y los burgaleses estaban en manos de su rival.



Minimizado por dentro, el bloque castellano lo intentó por fuera para errar una y otra vez en un ejercicio tan frustrante como doloroso. Los burgaleses anotaron 2 canastas en sus primeros 17 intentos. De hecho, habían lanzado más que un rival que clavó 11 de sus 16 tiros.



Al menos, llegó un momento en el que los azules taponaron la herida. La irrupción de Edu Martínez cambió la tendencia ofensiva, aunque el agujero en retaguardia era enorme. El bloque de Moncho Fernández aprovechó las facilidades del rival y, además, parecía tocado por una varita mágica.



Así resultaba imposible competir para un San Pablo Burgos que, curiosamente, se aferró al tiro de tres para recuperar sensaciones y cambiar una tendencia que solo conducía al desastre. La distancia se estabilizó en torno a los 25 puntos mediado el segundo cuarto (42-16) y un par de triples de Thompson en el tramo final maquillaron la situación al descanso con el 52-30 -con tres canastas de dos puntos-.



Lejos de soñar con la remontada, se trataba de minimizar errores y capear el temporal de la mejor manera posible porque se avecinaban otros 20 minutos complicados. El marcador y la iniciativa sonreían a un Obradoiro que navegó a favor de corriente. Sàbat, Radovic, Navarro... todos se sumaron a la fiesta gallega, mientras el San Pablo se prometió no bajar la cabeza para evitar el descalabro.



Y, en mitad del chaparrón, se coló un rayo de sol. Duró un pestañeo pero, por un momento, se pasó de la resignación a la esperanza. Mediado el tercer cuarto los azules se situaron a 16 puntos de distancia tras un triple de Fisher. Era el 57-41 a 4:45. Un minuto más tarde, los locales mandaban de nuevo por 23 con un 7-0 que resume la difícil situación de un equipo que tocó fondo con el 90-59, antes de recuperar un poco de resuello en los últimos compases.



La bocina puso fin a una pesadilla y da inicio a una etapa de profunda reflexión en un proyecto que, para colmo, volverá a escalar otra vez el Tourmalet.