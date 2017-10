El San Pablo Burgos mira adelante

BURGOS

Aún se notan los efectos de la resaca, pero el San Pablo Burgos se obliga a sacar una lectura positiva de lo ocurrido el pasado domingo en su estreno como equipo de ACB. La derrota escuece en el seno de un conjunto azul que extrae rápidas conclusiones a aplicar en el futuro inmediato.



«Hay que ser conscientes de lo que ocurrió. No podemos estar contentos», reconoce Albano Martínez. El director deportivo del conjunto local no esconde que el debut en la máxima categoría dejó una «sensación agridulce», pero lo ocurrido en el Coliseum debe servir de lección para todas las partes implicadas en esta aventura.



«Hay que sacar conclusiones y mantener la calma en esta fase inicial de la temporada. Nuestro calendario es complicado y hay que estar preparados para vernos en la parte baja de la tabla al principio», indica un Martínez que aboga por la unidad del proyecto. «Todos debemos remar en la misma dirección», apunta.

Las cosas no salieron como deseaba un San Pablo Burgos que fue de más a menos. «No estuvimos bien.



Nos atascamos y, por momentos, pecamos de individualistas. Luego remamos para remontar, pero no pudimos. Hay que aprender», indica el director deportivo, quien también pone en valor el mérito del rival. «El Tenerife es un gran equipo que la pasada campaña ya finalizó la primera vuelta en tercera posición (empatado con el segundo)», explica.



Uno de los aspectos positivos es que la temporada no da tregua a un combinado burgalés que tiene ante sí una doble oportunidad para resarcirse. Los azules disputarán sendos compromisos a domicilio ante dos Euroligas como Unicaja y Barcelona, choques de los que puede salir reforzado a pesar de la dificultad.

Será una semana atípica para el equipo burgalés, que ajusta su plan de trabajo para preparar estos duelos con las máximas garantías.



El plantel dirigido por Diego Epifanio ‘Epi’ volverá hoy a la cancha tras una jornada de descanso y realizará tres sesiones de entrenamiento técnico antes de afrontar cuatro jornadas de locura.

El club ha decidido que la expedición burgalesa parta hacia Málaga el mismo día de partido. A pesar de la distancia, la hora del encuentro (21,30 horas) permite al San Pablo Burgos idear un plan de viaje cómodo para el jugador.



El equipo está citado a las 7,45 horas del jueves para poner rumbo a Madrid en autobús. A las 10,35 tomará un AVE con destino a Málaga, donde comerá y descansará hasta el momento de competir. «Tendremos que madrugar y sacrificamos la sesión de tiro previa al partido, pero estaremos muchos días fuera y para el jugador es bueno apurar el viaje», explica Albano Martínez.



Esta será la primera parada de una intensa semana. Tras medirse al Unicaja, el San Pablo dormirá en tierras malagueñas para subirse el viernes por la mañana a un avión con destino Barcelona. El conjunto local permanecerá tres días en la capital catalana y completará dos sesiones de entrenamiento -viernes por la tarde y sábado por mañana- en las instalaciones del club azulgrana en Sant Joan Despí.