El San Pablo Burgos quiere reivindicarse

BURGOS

Se afana Epi en explicar una y otra vez que en el calendario del San Pablo Burgos no hay partidos marcados con bolígrafo rojo. Sin embargo, el exigente primer tercio de curso a superar por el conjunto castellano sí invita a ver con otros ojos algunos de estos compromisos, como el que deberá superar hoy en Santiago de Compostela.



Desde luego, la visita al Fontes do Sar -20,00 horas- tiene su miga. Y es que el bloque gallego se presenta como un rival a tener en cuenta. Se trata de un proyecto ya asentado en la liga ACB, uno de esos equipos instalados en la clase media de la competición apoyado en la interesante trayectoria descrita en los últimos años.



Sin embargo, el San Pablo Burgos tiene muy presente de dónde viene y de las dificultades que le deparará el futuro inmediato. En el horizonte ya se dibujan los cruces a salvar de forma consecutiva frente al Madrid, Valencia, Murcia y Baskonia, por lo que el choque de esta tarde cobra una trascendencia especial.



Ansía el CB Miraflores su primera victoria de la temporada. De hecho, la necesita como agua de mayo. Además de su incidencia en la clasificación, el éxito liberaría aun proyecto que poco a poco se despoja de esa presión añadida asumida de forma inconsciente.



Los burgaleses confían en plasmar con una victoria la evolución descrita en la cancha de juego. No es tarea fácil para un recién llegado adaptarse a una competición tan exigente con un calendario tan desfavorable. Sin embargo, las cosas han venido así y el equipo del Coliseum se mentaliza para salir airoso de este delicado trance.



El San Pablo Burgos se presentará en el Fontes do Sar con todos sus efectivos después de una semana accidentada. Barrera, Huskic y Gailius ya se ejercitan con normalidad superados sus respectivos problemas gástricos y los azules viajan con esperanza a Santiago.



Para alcanzar el objetivo, el combinado dirigido por Epi necesita corregir esos defectos que tantos disgustos les ha acarreado en este inicio de curso. Los azules están obligados a cuidar mejor el balón y evitar la acumulación de pérdidas. Además, el colectivo debe mostrar una mayor dureza mental para sobreponerse a las circunstancias adversas que se puedan encontrar a lo largo del partido.



Las jornadas avanzan y el margen de error se agota para un San Pablo Burgos convencido de encontrarse en el camino correcto. Por eso, una victoria en el siempre complicado pabellón gallego del Fontes do Sar catapultaría a un equipo burgalés dispuesto a reivindicarse en una jornada importante para sus aspiraciones de permanencia en la máxima categoría nacional.