Este San Pablo Burgos tiene alma

OBRADOIRO 79

SAN PABLO BURGOS 83



Monbús Obradoiro: Llovet (6), Radovic (15), Thomas (9), Corbacho (2) y Pozas (7) -quinteto inicial- Sabat (5), Simons (6), Pustovyi (4), Navarro (10), Bendzius (4), Pechacek (2), Laksa (9).



San Pablo Burgos: Schreiner (2), Barrera (17), Vega (16), Gailius (15), Thompson (12) -quinteto inicial- Sedekerskis (2), Saiz (2), Martínez (3), Dos Anjos (4), Huskic (3) y López (7).

Árbitro: Cortés, Martínez y Sánchez.



Eliminados: No hubo.



Parciales: 25-24; 40-35 (descanso); 63-56 y 79-83 (final).

BURGOS

El San Pablo Burgos demostró en el Torneo EncestaRías que es un equipo con alma. El cuadro azul se proclamó campeón del cuadrangular celebrado en la localidad pontevedresa de Villagarcía de Arosa después de remontar en la final a un Monbús Obradoiro que llevó la iniciativa durante 39 minutos.



Más allá del resultado, el gran tesoro del equipo burgalés es su capacidad competitiva. El bloque de Diego Epifanio ‘Epi’ superó con sobresaliente los exámenes de una semana intensa. El de ayer era el tercer partido consecutivo sin descanso para un plantel muy exigido desde el punto de vista físico.



Además, el San Pablo Burgos se las vio con un Obradoiro que está dejando grandes sensaciones esta pretemporada y lo hizo con la baja de Corey Fischer a causa de unas molestias que ya le impidieron jugar en la segunda parte de la semifinal contra el Joventut. A pesar de las circunstancias adversas, el bloque de Epi mantuvo la fe hasta el final, culminó la remontada en el último minuto y cumplió con los objetivos marcados tras realizar un gran desgaste.



El CB Miraflores parte como el último de la parrilla de salida de la ACB y su única obligación innegociable es vaciarse cada segundo que esté en pista. Y ese esfuerzo está garantizado por parte de un equipo capaz de navegar contra corriente a lo largo de un partido en el que Obradoiro llevó la iniciativa desde el arranque.



Javi Vega tuvo que sofocar el buen inicio gallego con un triple (12-6) que daba inicio a una fase de intercambio de canastas. Los ataques se impusieron en un entretenido primer cuarto en el que los burgaleses contestaron todos los intentos de su rival. El 25-18 quedó reducido a un 25-24 con el que los azules demostraron que no iban a rendirse fácilmente.



Radovic y Vega vivieron su particular duelo anotador antes de que el partido entrara en una fase más controlada. El Obradoiro se mantenía por delante, pero el bloque de Epi siempre se manejó en distancias controladas para llegar al descanso con el 40-35.



El conjunto de Moncho Fernández lo intentó de todas las maneras posibles y siempre se topó con la respuesta castellana. La goma se estiraba (47-39) y se encogía (47-44). Javi Vega tiró del carro apoyado en su espectacular acierto desde la línea de tres puntos (4/5 al final del tercer cuarto) y el San Pablo Burgos lo agradeció en un momento en el que el Obradoiro pudo poner tierra de por medio.



Sabat situó el 63-54 y ni siquiera en esa situación los de Epi se pusieron nerviosos. Todavía restaban 10 minutos por jugar en los que pudo ocurrir de todo. Paso a paso, el combinado castellano se subió a las barbas de su adversario para presentar su candidatura a la victoria. Thompson entró en escena y Sedekerskis dejó al San Pablo Burgos a tan solo un punto del Obradoiro con el 68-67 a cuatro del final.



Se avecinaba un final intenso. Por mucho que la iniciativa siempre sonriera a los santiagueses, los burgaleses no habían dicho su última palabra. Un triple de Sabat significó el 74-69 y en esta situación límite los azules también tuvieron la capacidad de reaccionar.



Barrera, de nuevo brillante, reactivó a un conjunto castellano que encontró el premio a su insistencia. Gailius acertó desde el arco a 37 segundos del final y fijó el empate a 79. Pasara lo que pasara, el San Pablo Burgos tenía motivos para estar orgulloso. Pero quería más.



Radovic falló en el siguiente ataque y el propio Gailius gozó de dos tiros libres para poner a los suyos por delante. Culminó la remontada el lituano con el 79-81. El Obradoiro dispuso de 24 segundos y el San Pablo decidió defender la acción. Los gallegos tuvieron tiro para ganar y el aro escupió el intento de Thomas para premiar el esfuerzo de un San Pablo que es todo corazón.