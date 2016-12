Ni los aficionados más optimistas soñaban hace poco más de un mes con que su equipo lucharía hasta la última jornada por clasificarse para disputar el primer título oficial del curso 2016-17. Pero una extraordinaria racha de resultados iniciada a finales del pasado mes de noviembre ha puesto en órbita al San Pablo Inmobiliaria.



No en vano, el cuadro burgalés es el combinado más en forma de la LEB Oro, lo que le ha permitido llegar al cierre de la primera vuelta de la competición liguera ocupando la segunda posición de la general y dependiendo de sí mismo para lograr un billete para la Copa Princesa 2017.



El CB Miraflores está dispuesto a hacer historia, para lo que necesita ganar en la cancha del gran dominador de la competición la pasada temporada, un Quesos Cerrato Palencia que además tiene a gala ser el equipo que ha levantado los dos últimos títulos coperos disputados.



Será un derbi regional de alta tensión en el Marta Domínguez entre dos rivales que llegan a la cita empatados en la general y con la imperiosa necesidad de conseguir la victoria para apurar al máximo sus opciones de jugar la Copa. Y es que UFOviedo tiene ya prácticamente garantizada su presencia, por lo que San Pablo, Palencia y GBC se juegan la segunda, para lo que los de El Plantío parten en una posición inmejorable debido a que cuentan -con diferencia- con el mejor basketaverage particular del trío perseguidor de los asturianos.



Lo que ya no estará en sus manos es la posibilidad de convertirse en campeón de invierno y por tanto conseguir que la final se dispute en El Plantío (como ya ocurrió en 2013 cuando el Autocid Ford levantó el título ante Andorra). Y es que los burgaleses dependerán para ello de lo que ocurra antes en Pumarín, donde necesitarían un guiño por parte del FC Barcelona B.



No tendrá ni mucho menos sencillo el San Pablo Inmobiliaria conquistar la que sería su séptima victoria consecutiva. El parón liguero del pasado fin de semana no ha sentado demasiado bien en las filas azulonas, que viajarán a Palencia con varios efectivos tocados y con una ausencia segura, la de Perci Gibson.



El alero Edu Martínez se ha perdido varias sesiones de trabajo en el arranque de la semana a consecuencia de un golpe en la rodilla que se produjo de forma fortuita la pasada semana -le tuvieron que sacar líquido- pero llegará a tiempo. Además, Brandon Brine ha sufrido un nuevo episodio de migrañas que le impidió participar junto a sus compañeros en el regreso al trabajo tras las minivacaciones navideñas. Y Goran Huskic se encuentra entre algodones por una amigdalitis que le ha mermado notablemente su potencial físico y le ha provocado fiebre, aunque ayer se probó y pudo ejercitarse con el resto de la plantilla.



A los problemas físicos se une en esta ocasión el enorme potencial de su rival de turno, Palencia. De hecho Epi no duda un segundo en trasladar la presión a los del Marta Domínguez, un equipo «con 10 jugadores que podrían ser titulares en cualquier equipo de la Liga. Tienen talento, experiencia y soportan muy bien la presión de una cancha llena, por lo que son claros favoritos». En la misma línea, el técnico del San Pablo asegura que es el «equipo más difícil para jugar en contra de toda la categoría». «Pero lo daremos todo por ganar un derbi regional y mantener nuestra racha de victorias».