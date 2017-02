El San Pablo Inmobiliaria corona el Tourmalet

BURGOS

En una competición tan igualada como la LEB Oro, cada paso al frente resulta fundamental y cada compromiso esconde un alto grado de dificultad. El San Pablo Inmobiliaria deberá sortear mil y una trampas en un tramo final de liga regular en el que el peligro aguarda en cada esquina. Sin embargo, el cuadro burgalés cierra en la noche de hoy ante el Leyma Coruña -21,00 horas- su ciclo de duelos directos, una fase exigente de la que puede salir bien parado.



La derrota sufrida en Melilla obliga al cuadro burgalés a mostrar su mejor versión para seguir el ritmo impuesto por el resto de favoritos. El tropiezo en suelo norteafricano afectó «especialmente» a un proyecto azul dispuesto a recuperar las buenas sensaciones. «Las semanas después de la Copa entrenamos muy bien, pero en la previa al partido de Melilla no nos salieron tan bien las cosas. No sé si hubo exceso de relajación», apunta Diego Epifanio ‘Epi’, quien hace hincapié en la necesidad de «trabajar» en aspectos como la «comunicación» y el «control» del ritmo del partido.



El San Pablo Inmobiliaria juega esta noche al abrigo del polideportivo El Plantío, donde se encuentra a gusto. Con todo, el técnico castellano también destaca el rendimiento mostrado por su equipo a domicilio. «No somos un mal equipo como visitante. Hemos perdido contra los grandes, pero ellos también han perdido aquí», recuerda antes de hacer autocrítica.



«Puede que fuera tengamos un problema de activación que hace que las desconexiones duren más tiempo que en casa», indica, para ver el vaso medio lleno. «También hacemos cosas bien fuera. El problema es que no tenemos la constancia necesaria», explica.



El conjunto burgalés buscará soluciones, ya sea «en las rotaciones o en algunos planteamientos tácticos». Sin embargo, la cuestión trasciende la explicación técnica. «En el vestuario hemos hablado que nos falta carácter como grupo. Espero que lo sepamos solventar entre todos porque un problema de todos», comenta.



En esta ocasión, el San Pablo Inmobiliaria tiene la suerte de jugar en El Plantío, pero Epi huye de análisis superficiales y conclusiones fáciles. «No podemos caer en la falsa idea de que somos un equipo que baja fuera y que en casa gana sin esforzarse», recalca. Por eso, pide «concentración cada minuto y pelear hasta el último segundo». Coruña, desde luego, no lo pondrá fácil.

UN RIVAL "DIFIÍCIL DE PARAR"

Epi desconfía del pequeño bache que atraviesa el rival del turno del San Pablo Inmobiliaria. De hecho, el técnico del conjunto burgalés rompe una lanza en favor del equipo que practicó el «mejor baloncesto» en la segunda vuelta de la pasada campaña. Por eso, aunque últimamente ha tenido «algún traspié» como el protagonizado en la última jornada frente al Clavijo, el entrenador burgalés se mantiene alerta.



Ni siquiera la salida de Dago Peña rumbo al Barcelona B altera la opinión de Epi. «Coruña ha sabido reconducir la situación sin él y ha fichado a otro jugador anotador -Justin Johnson-, aunque de distintas características», explica.



El entrenador burgalés opta por hacer un análisis global de su adversario. «Es un equipo al que me gusta verle jugar. No tiene una retahíla de sistemas, pero los ejecuta a la perfección», destaca. Y es que una de las virtudes del Coruña es su «lectura» de las situaciones defensivas del oponente, otro detalle favorable para un equipo «muy bien trabajado» como es el naranja.



La percepción de Epi está apoyada por las estadísticas, ya que el cuadro visitante es el tercero que más puntos anota de la liga y el que mejor porcentaje de tres presenta. Además, el técnico burgalés avisa del poder interior de un bloque gallego cuyos pívots pasan de los 2.06 centímetros de estatura. «Es muy difícil de parar porque tiene muchas armas en ataque», resume.



Por todo ello, el San Pablo Inmobiliaria sabe que cualquier despiste se pagará caro. «Hay que concienciarse de que el rebote es importante y deberemos hacer un esfuerzo mayor, pero también me preocupan las pérdidas y el desacierto en el momento clave. Coruña juega muy bien, pero no nos podemos desenganchar en ningún momento a la espera de nuestra oportunidad», concluye.