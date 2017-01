Árbitros: Uruñuela y Aranzana.

Parciales: 18-24, 41-39 (descanso), 62-53 y 86-66 (final).

Unión Financiera Oviedo (86): Dani Pérez (15),Salvo (6), Manu Rodríguez (2), Jesperson (9), Dos Anjos (10) -equipo inicial-, Barro (4), Carlos Martínez (4), Lofberg (21), Víctor Pérez (6), Hernández Sonseca (4) y Sans (5).

San Pablo Inmobiliaria (66): Soluade (5), Álex López (6),Edu Martínez (11), Javi Vega (13), Huskic (15) -equipo inicial-, Steinarsson (9), Cabanas (1), Álex Barrera (-), Jorge García (6) y Brine (-).

Llegó la segunda derrota consecutiva del San Pablo Inmobiliaria y lo hizo en el feudo del Unión Financiera Oviedo, líder de la competición y rival de los burgaleses en la final de la Copa Princesa, que se disputará en el mismo escenario el próximo 27 de enero. El conjunto castellano fue de más a menos.Comenzó mejor que su oponente, gozó de ventajas de hasta 10 puntos en el marcador, pero conforme avanzó el cronómetro perdió fuerza y se descosió.

Fue una derrota dolorosa, ya que en el último cuarto el conjunto que entrena DiegoEpifanio ‘Epi’ estuvo a merced de su oponente. En la segunda mitad al San Pablo se le apagó la luz y solo fue capaz de hacer 27 puntos en 20 minutos. No fue la mejor tarde de un conjunto que no ha comenzado con buen bien 2017 y que necesita cambiar la dinámica para enderezar el rumbo.

Debutó Cabanas, que estuvo más de 10 minutos sobre la pista y logró 1 punto. La nueva incorporación burgalesa acabó con un crédito negativo de valoración, aunque no fue el único.

El partido comenzó con un San Pablo Inmobiliaria muy centrado y muy metido en el partido. Así las cosas, las primeras ventajas fueron para los burgaleses que tenían las ideas claras y superaban una y otra vez a su adversario. Un triple de Edu Martínez puso el 6-16 en el marcador, lo que provocó el primer tiempo muerto de los ovetenses.

Oviedo no acababa de entrar. Le costaba encontrar el camino hacia el aro castellano, aunque las indicaciones de Carles Marco hicieron que los suyos equilibraran la balanza en el juego y la diferencia no aumentara.

Se llegó al final del primer cuarto con un 18-24 que demostraba que el San Pablo había sido mejor que su adversario, aunque los primeros minutos del siguiente acto fueron nefastos para los burgaleses. Llegó un 9-0 de parcial con tres triples consecutivos de Oviedo y Epi tuvo que echar mano de su segundo tiempo muerto.

El choque se equilibró y las ventajas, pese a que siempre favorecían a Oviedo, eran mínimas. Con este guión se llegó al descanso y fue el conjunto carbayón el que se fue por delante a los vestuarios, aunque solo por dos puntos (41-39).

Todo estaba por decidir, aunque el Oviedo venía de menos a más. Crecía conforme iba avanzando el partido, mientras que en el bando castellano aumentaban las dudas.

La reanudación comenzó con un triple de Edu Martínez, aunque la contestación ovetense fue inmediata.El equipo asturiano comenzó a poner tierra de por medio. La brecha iba aumentando y parecía que Oviedo tenía una marcha más que el San Pablo Inmobiliaria.

La diferencia se fue hasta los 11 puntos (62-51) y las prisas aparecieron en el bando burgalés. Las ideas escaseaban de la misma forma que aumentaba la confianza ovetense. El Pumarín disfrutaba y el 62-53 que reflejó el marcador a la conclusión del tercer cuarto fue una premonición de lo que sucedería en los últimos 10 minutos.

El último acto fue para disfrute de un Oviedo lanzado ante un rival que ya había entregado el partido. La brecha no hizo más que aumentar y alcanzó su máximo esplendor a falta de 33 segundos para el final con el 86-64. Antes de que se cumpliera el minuto 40 San Pablo logró una canasta que dejó el marcador final en 86-66.