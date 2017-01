SAN PABLO INMOBILIARIA 87

CB PRAT 64

San Pablo Inmobiliaria: Steinarsson (11), Brine (18), López (5), Vega (9), Cabanas (3) -quinteto inicial- Soluade (6), Barrera (11), Martínez (8), Huskic (10), García (4), Akodo (2).

CB Prat: Nikolic (8), Ortega (12), Ros (3), Forcada (7), Amo (7) -quinteto inicial- Martí (8), Costa (10), Moix (-), Bieshaar (7), Sese (2).

Árbitros: Morales y Baena.

Eliminados: No hubo.

Parciales: 26-18, 44-32 (descanso), 70-42 y 87-64 (final).



BURGOS

No se puede negar que este San Pablo Inmobiliaria tiene recursos. Y la cosa aún será más prometedora si el club azul acierta con el recambio de Percy Gibson. Mientras tanto, y a expensas de lo que depare el destino a este proyecto, el conjunto burgalés aprovechó la visita del Prat para soltar lastre después de dos derrotas consecutivas. Una victoria necesaria que, además, debe servir de acicate al grupo para afrontar con moral su aventura en la Copa Princesa.



Entre otras muchas virtudes, el bloque burgalés se muestra muy seguro en los partidos que se presentan más asequibles sobre el papel. Para estar arriba hay que aguantar las embestidas de los rivales directos, pero resulta igual de importante sumar éxitos en los periodos de entreguerras. En una competición tan igualada, cada victoria tiene un valor incalculable.



Fue un partido extraño, pero cuando el conjunto burgalés se siente cómodo ante el aro rival es casi imparable. Ayer anotó 15 triples en 30 intentos. En esa dinámica, resulta fundamental que hombres como Brine se sumen al carro en esta segunda mitad del curso. El equipo le necesita y él debe sentirse pieza clave porque guarda potencial para ello. Ayer lo corroboró con seis aciertos que sirvieron tanto para iniciar el despegue como para sellar el triunfo en el arranque del tercer cuarto

.

Epi planteó una pequeña revolución en el quinteto inicial y dio la batuta a Steinarsson, pero el juego no tuvo la fluidez deseada en el primer cuarto. Eso sí, el San Pablo Inmobiliaria gozó de un altísimo porcentaje de acierto desde la línea de tres para cimentar las bases de su victoria.



Agradeció el cuadro local la puntería mostrada por hombres como el mencionado Brine para contener la efervescencia de un Pep Ortega imperial en su puesta en escena.



El exjugador del Autocid, monumento andante del baloncesto burgalés, tiró del Prat en el amanecer del encuentro y perdió fuelle con el paso de los minutos. El ala pívot anotó los 9 primeros puntos de un equipo catalán muy incisivo en labores defensivas. La actividad visitante y las manos rápidas incomodaron a un bloque burgalés espeso en sus movimientos pero letal de cara al aro.



Las pérdidas se acumulaban, otra muestra de que la circulación de balón era espesa. Sin embargo, Ortega se encontraba muy solo en el ataque catalán. El San Pablo Inmobiliaria sumaba de tres en tres y, casi por inercia, se encontró con un 14-7 reafirmado con un nuevo acierto desde el perímetro. Los pupilos de Epi crecieron hasta el 20-11, conscientes de que tenían muchos detalles que pulir.



La mala selección en los pases era un problema a corregir de inmediato. La presión del Prat tras tiro libre dio más de un susto a los azules, capaces de salir del entuerto sin mayores agobios. Sergi Costa se convirtió en el mejor escudero de Pep Ortega en las filas catalanas en un segundo cuarto que, desde luego, no pasará a la historia.



Un San Pablo Inmobiliaria a medio gas era capaz de mantener a raya a un Prat sin los recursos necesarios para dar la vuelta a la situación. Los burgaleses alcanzaron su primer tope con el 31-18, impulsados por la facilidad anotadora de un Barrera poco atinado en la circulación. El partido, poco a poco, decayó. Sin ritmo ni continuidad, el ambiente dentro y fuera de la pista de El Plantío era muy frío. Los burgaleses, al menos, nadaban a favor de corriente.



Con la ventaja estabilizada, hacía falta otro arreón para zanjar la cuestión. El dominio de Huskic bajo los aros y la mayor atención sobre Pep Ortega beneficiaron a un cuadro local que dio minutos de protagonismo a Akodo antes del descanso (44-32).



Sin hacer ruido, el San Pablo tenía la victoria encarrilada y Brine se encargó de poner el lazo en el arranque del tercer cuarto. El australiano ajustó la mirilla y con dos disparos lejanos acabó con la resistencia del Prat. El parcial del conjunto burgalés creció hasta un 19-1 al que se sumaron Steinarsson y Vega. El equipo de Epi ni siquiera necesitó su mejor versión defensiva, ya que al Prat le costaba un mundo anotar.



El 63-33 sentenciaba el choque con 15 minutos por jugar. Sin nada más que tratar en lo referente al marcador, los burgaleses se dejaron llevar por la inercia. El bombardeo era incesante. Por momentos parecía sencillo. Y al Prat solo le quedaba aguantar el chaparrón y maldecir su falta de acierto en los lanzamientos liberados.



Los azules, a lo suyo, estiraron la goma hasta el 80-46. Solo entonces bajaron el pistón anotador. El equipo quiso mantener el listón en defensa ante un Prat que, por fin, pudo minimizar las pérdidas en el tramo final. Ahora, ya sí, el San Pablo Inmobiliaria piensa en la Copa Princesa.