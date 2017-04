El San Pablo Inmobiliaria sobrevive a su irregularidad

SAN PABLO INMOBILIARIA 86

PEÑAS HUESCA 78



San Pablo Inmobiliaria: Steinarsson (5), Barrera (9), Martínez (14), Vega (14), Huskic (18) -quinteto inicial- Soluade (10), López (7), Brine (-), García (3), Toncinic (6).

Peñas Huesca: Lafuente (5), Gintvainis (25), Gantt (3), Fontet (6), Bulic (20) -quinteto inicial- Motos (6), Portález (4), Simovic (9), Pérez (-).

Árbitros: De Lucas y Olivares.



Eliminados: No hubo.



Parciales: 25-16, 40-35 (descanso), 67-56 y 86-78 (final).

BURGOS

De un tiempo a esta parte, el juego del San Pablo Inmobiliaria no ofrece la seguridad y la continuidad mostrada en varias fases de la temporada. Afortunadamente, el equipo azul tiene el talento y los recursos necesarios para resolver los problemas sobre la marcha, pero adolece de la contundencia que exige el momento decisivo de la temporada.



Ayer, los burgaleses tuvieron dos oportunidades para sentenciar al Peñas Huesca y, al final, tuvieron que esperar al último minuto para sellar una victoria importante en esta fase final del curso regular. Gintvainis y Bulic trajeron de cabeza a un equipo local en disposición de alcanzar los ambiciosos objetivos marcados, si bien debe ajustar cuanto antes esos pequeños defectos que tantos problemas le acarrean.



Steinarsson quiso aplicar la misma medicina que en la jornada anterior frente al Clavijo, pero no todos los días la inspiración acompaña a las buenas intenciones. El cuadro de Epi quiso correr en el arranque y se precipitó, mientras que el ataque estático tampoco se mostró excesivamente fluido.



El buen tono defensivo de ambos equipos marcó la puesta en escena, si bien los locales hicieron gala de su mayor arsenal para ganar ritmo con el paso de los minutos. Los triples de Gintvainis y las acciones de Fontet cerca del aro alimentaron al Huesca ante un San Pablo Inmobiliaria que sí mandó en el apartado reboteador durante la primera parte. El control de la situación en los rechaces impulsó a los azules para crecer a partir del 13-13. El poderío de Huskic en la pintura, la facilidad anotadora de Vega y las segundas opciones permitieron que los de casa tomaran sus primeras ventajas en el marcador (22-14).



El madrileño, omnipresente hasta el descanso, asentó el colchón burgalés y la goma se estiró hasta el 32-20 mediado el segundo cuarto. El San Pablo Inmobiliaria tuvo la opción de poner tierra de por medio y, sin embargo, poco a poco se metió en un atolladero.



El acierto exterior de Soluade fue un recurso positivo, aunque insuficiente para recuperar la continuidad. Los burgaleses bajaron el pistón con la segunda unidad en pista y el Huesca tuvo la doble virtud de mantenerse en pie en los peores momentos y de castigar los despistes locales.



Las pérdidas de concentración individuales penalizaron mucho a un CB Miraflores encallado debido a que las decisiones tomadas en ataque tampoco fueron las mejores. Un cóctel peligroso que se tradujo en la reacción visitante. El Peñas, con un baloncesto sencillo y práctico, se subió a las barbas de un San Pablo Inmobiliaria minimizado al descanso con el 40-35.



Bulic hizo mucho daño en la zona. Siete puntos consecutivos del ala pívot verdiblanco, unidos a un triple de Gantt, confirmaron el mal momento de un San Pablo Inmobiliaria obligado a recuperar la compostura cuanto antes. El Peñas se situó con un inquitante 46-45 y pudo ponerse por delante con un tiro de Lafuente que se topó con el aro. Los azules tragaron saliva y respondieron con la fuerza de los elegidos.



Un parcial de 11-0 adornado con los triples de Barrera, Steinarsson y Martínez acabaron de un plumazo con el problema. El bloque de Epi enderezó a tiempo el rumbo al recuperar su máxima renta en un visto y no visto. De nuevo, al cuadro visitante le pesó la falta de ayudas en labores de anotación, mientras que los burgaleses echaron mano de su fondo de armario.



Recuperado el tono defensivo, los azules pudieron correr. Y eso que, para entonces, el Huesca se había hecho con el control del rebote. El arranque local creció hasta el 15-0 para fijar un nuevo tope (61-45) a falta de 13 minutos para el final. Esta vez la ventaja sí debía ser definitiva, pero los visitantes estuvieron firmes para mantenerse con vida al inicio del periodo definitivo (65-54).



Lejos de acertar con el estoque, una nueva desconexión metió en un serio apuro al cuadro burgalés. El Peñas enterró sus opciones al fallar canastas cantadas debajo del aro y los azules respiraron con un triple de Soluade, una pequeña tregua que Gintvainis se encargó de romper con dos nuevos aciertos desde el arco.



La inercia del San Pablo Inmobiliaria llevó a una nuevo situación de peligro. El 70-66 a 5:08 era otra seria advertencia confirmada con el 75-72 a 3:30. Gintvainis hizo un roto a un equipo burgalés que sobrevivía a base de chispazos, como un triple de Jorge García y una mala decisión de Motos entrado ya el último minuto. Así, dos tiros libres de Álex López aseguraron una victoria de gran valor que deja alguna sombra.