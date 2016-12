El San Pablo Inmobiliaria, a un triunfo de la Copa Princesa

El San Pablo Inmobiliaria apunta alto. Seis victorias consecutivas le han encaramado hasta la segunda posición de la tabla clasificatoria en la LEB Oro. Y tiene la Copa Príncipe a tiro, una situación que se antojaba una quimera hace escasamente un mes.



El combinado burgalés afrontará el próximo viernes 30 de diciembre la última jornada de la primera vuelta de la competición con muchas opciones de jugar la Copa Princesa 2017.



No será sencillo, pero el cuadro de Diego Epifanio depende de sí mismo para conseguir un hito en la todavía corta trayectoria del CB Miraflores, que afronta su segunda temporada en la categoría de plata nacional. Y es que si es capaz de prolongar su racha y doblegar a Palencia en su fortín del Marta Domínguez tendrá garantizada la presencia en la lucha por el primer título oficial de la campaña, un premio reservado a los dos primeros clasificados en el ecuador de la temporada 2016-17.



A una jornada para la conclusión de la primera ronda liguera el UB Oviedo encabeza la tabla en solitario -lo que le deja con casi pie y medio en la Copa, más aún cuando jugará su compromiso frente al farolillo rojo, el FC Barcelona B-.



Y otros tres equipos, San Pablo Inmobiliaria, Quesos Cerrato Palencia y Retabet GBC le siguen los pasos a tan solo una victoria. De estos cuatro equipos saldrán los dos ‘elegidos’.



El cuadro asturiano parte con ventaja en todas las quinielas de probabilidad, mientras que el derbi regional castellano y leonés dirimirán a buen seguro la segunda de las plazas en juego.



De hecho, el ganador de la contienda se aseguraría de forma casi automática una plaza en la final, sobre todo si son los azulones quienes vencen, pues cuentan con el mejor basketaverage (+102) de los tres equipos empatados en la segunda plaza -Palencia tiene +75 y GBC +57-, puesto que los guipuzcoanos tendrían que ganar por más de 40 puntos a su rival de turno (Marín Peixegalego) para poder superar al San Pablo -y por 28 para sobrepasar a Palencia-.



Por detrás, ocupando los puestos que van del quinto al octavo, figuran otros cuatro equipos a tan solo 1 triunfo del trío que les antecede (Ourense, Leyma Coruña, Lleida y Araberri), aunque ya sin opciones de clasificarse para la Copa, competición que se juega a partido único en la pista del primer clasificado al término de la primera vuelta.



El técnico del CB Miraflores, Diego Epifanio ‘Epi’, resta importancia a esta situación. «El objetivo era trabajar día a día. La primera vuelta está siendo muy dura. Hicimos una pretemporada muy buena, pero empezamos la Liga con muchas dudas. La derrota de Palma nos dio un toque de atención y el equipo ha reaccionado. No era nuestro objetivo la Copa. Si nuestro trabajo nos pone arriba, mejor que mejor. No me preocupa especialmente».



De conseguirlo, sería la tercera vez que un club burgalés jugara la Copa Príncipe. Ya lo hizo en dos ocasiones el entonces CB Atapuerca en los años 2012 (cuando cayó en suelo canario ante el Iberostar Tenerife) y en 2013, cuando se resarció y se hizo con el título en El Plantío frente a River Andorra.