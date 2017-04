OURENSE PROVINCIA TERMAL 62

SAN PABLO INMOBILIARIA 58



El San Pablo Inmobiliaria perdió ayer el tren del ascenso directo. No estuvo a la altura esperada en Ourense, donde cayó frente al COB en una contienda marcada por los errores, la precipitación y los ínfimos porcentajes de acierto en el lanzamiento por parte de ambas escuadras. Los gallegos mantuvieron la cabeza más fría en el tramo decisivo de una contienda en la que casi siempre mandaron en el marcador y terminaron por llevarse el gato al agua (62-58) dejando con un palmo de narices a los de El Plantío, que vieron además cómo GBC no fallaba en su duelo ante Castelló.



Los números cantan y el CBMiraflores estuvo muy lejos de su nivel firmando unos pobres 16/45 (36%) en tiros de 2 -estadística en la que era uno de los mejores de la Liga- y un 4/20 en triples.



El cuadro castellano tenía la lección bien aprendida. Sabía de la trascendencia de un envite que podría condicionar en buena medida sus opciones reales en el tramo final de la temporada regular. Y saltó muy bien plantado atrás y marcando la pauta en el Pazo. Las buenas acciones de Steinarsson y Toncinic permitieron a los visitantes tomar la delantera en el electrónico. Los gallegos trataban de equilibrar la contienda sin acierto abusando de los lanzamientos exteriores. Al menos hasta que asumió el mando de las operaciones el pívot ruso Flis, quien permitió a Ourense dar la vuelta a la tortilla.



El Miraflores se cerraba en las proximidades del aro, anulando a la pareja de interiores locales, obligando a los de Gonzalo García a fiar todas sus opciones desde más allá de la línea de 6,75. Sin embargo, la frescura demostrada de salida en campo contrario fue desapareciendo. Lo que permitió a los anfitriones ampliar su ventaja al término del primer cuarto. De hecho, sobre la bocina y casi desde el centro del campo un triplazo de Hittle puso el 18-14 en el electrónico.



El San Pablo Inmobiliaria parecía tener bajo control la situación en la pintura (aunque tanto Toncinic como Huskic no sacaron provecho de las múltiples ventajas generadas y erraban tiros fáciles), pero echaba de menos el acierto de sus tiradores para mantener vivas sus opciones de victoria en la visita más complicada que tenía hasta el final de la campaña.



A falta de juego exterior Jorge García y Barrera metieron al equipo en la pomada (20-18) en un choque muy trabado en el que las defensas se imponían con claridad a los ataques. Pero una rigurosa antideportiva señalada a un poco entonado Huskic permitió a los locales estirar su ventaja.



Los dos equipos se las veían y se las deseaban para sumar puntos en su casillero, pues los porcentajes de ambos -sobre todo los exteriores, distaban mucho de sus número habituales-. Los locales se fueron al descanso con 4/19 en triples, mientras que los burgaleses hicieron lo propio con un 10/27 en tiros de 2.

La presión e intensidad de la retaguardia se traducían en imprecisiones constantes. Y menos mal para los intereses burgaleses, pues Ourense gastó innumerables lanzamientos desde el triple con un paupérrrimo nivel de acierto.



Un triple de Jorge García devolvió las tablas al marcador (24-24) a tres minutos para el descanso, momento en el que el técnico local solicitó el primer tiempo muerto de la contienda para intentar serenar el juego de sus pupilos. Como ocurrió en el periodo anterior, un triple muy lejano, en esta caso convertido por una de las pesadillas del CB Miraflores, Kapelan. Al que respondió Jorge García con un tiro cómodo.

En esta tesitura, no es de extrañar que el duelo llegara al intermedio con unos guarismos más propios de un choque de minibasket (29-29).



Steinarsson se echó el equipo a sus espaldas (suyos fueron los 7 primeros puntos de los suyos en el tercer cuarto). Para lo bueno, y para lo malo, el base del San Pablo se convirtió en protagonista (pues acto seguido fue sancionado con una técnica).



Pero su actuación individual no era suficiente. Ni mucho menos, pues sus compañeros en la pista estaban completamente bloqueados en ataque, fallando canastas increíbles. Y para desesperación del San Pablo Díaz anotó 5 puntos en un abrir y cerrar de ojos que obligó a intervenir de nuevo a Epi (44-37).



Pero la reacción burgalesa no se producía y los únicos puntos llegaban en los tiros libres (44-41). Y fallando un buen número de intentos.



Lo mejor, que pese a todo el San Pablo llegó con opciones al último cuarto. La consigna era clara, cargar el juego interior para sacar partida de su mayor envergadura en la pintura. Un parcial de 0-6 en un abrir y cerrar de ojos dio la vuelta al partido aprovechando la ausencia de Guerra en la pista (44-47). Kapelan respondió de inmediato, pero la precipitación volvió a ganar la partida y el cuadro burgalés no seleccionó bien sus lanzamientos.



El choque pareció inclinarse del lado burgalés cuando Díaz y Guerra cometieron la cuarta falta y se fueron al banquillo. Nada más lejos de la realidad, pues el nefasto porcentaje del San Pablo bajo el aro impidió cualquier intentona de resucitar, lo que dio alas a Ourense (52-48). Huskic y Barrera equilibraron de nuevo el duelo a 3 minutos para el final. Un espejismo.



En el momento decisivo la calidad de Guerra y un triple de Kapelan, que volvió por sus fueros en el último cuarto, decantaron la balanza del lado gallego (57-52). Barrera dio la réplica con un triplazo que hizo soñar a Burgos con 57 segundos en el luminoso. Pero no les tembló el pulso a los locales en la locura del último minuto. Convirtieron sus tiros libres y evitaron cualquier intento de insurrección de un desdibujado cuadro castellano.