El San Pablo - Real Madrid, declarado Día de ayuda al club

El encuentro San Pablo Burgos - Real Madrid de la sexta jornada de competición en la Liga Endesa (sábado 28 de octubre) ha sido declarado por la directiva del CB Miraflores como ‘Día de ayuda al club’. Así las cosas, todos los espectadores que deseen presenciar en directo la contienda contra el gran dominador de la ACB en las últimas temporadas -socios incluidos- deberán pasar por taquilla.



En el caso de los abonados el club ha fijado una tarifa única de 15 euros para los socios con localidad en el primer anillo del Coliseum. En el caso del segundo y tercer anillo los precios oscilan entre los 10 euros (para los senior, adultos y juveniles) y los 5 para los infantiles.



Las tarifas se incrementan notablemente para los no socios, que deberán abonar 35 euros en el caso de los senior (mayores de 65 años); 40 los adultos; 35 los juveniles (15 a 18 años) y 30 los infantiles (de 5 a 14 años). Y se ha establecido un precio único de 60 euros para la grada a pie de pista.



Las localidades se pusieron en la tarde de ayer a la venta de forma física en las oficinas del club y en la sede de San Pablo Inmobiliaria en la Avenida de la Paz, y vía telemática. En el caso de los socios tendrán de plazo para reservar su asiento hasta el viernes 27 -a las 20,00 horas-. Las entradas que no retiren los abonados se pondrán a la venta en taquilla el día del partido.



Los socios deberán presentar el carnet de abonado junto con la entrada para acceder al pabellón -se puede hacer por cualquiera de las puertas del Coliseum para evitar aglomeraciones-.



Para facilitar el proceso de venta de entradas el club ha habilitado en esta ocasión una pasarela electrónica para efectuar la compra de los billetes on line. Para ello los interesados deberán visitar el sitio web http://miraflores.acyti.com. En primer lugar deberán registrarse y rellenar un formulario con una clave de usuario, contraseña y una dirección de correo electrónico. A continuación el sistema enviará un correo con un enlace para activar la cuenta. Y a partir de ese momento ya se podrá realizar la compra de localidades.



En otro orden de cosas, el CB Miraflores ha alcanzado un acuerdo con el Obradoiro para que los aficionados burgaleses que así lo deseen puedan presenciar este sábado el encuentro en Fontes do Sar por un precio de 15 euros. Los interesados pueden pasar por las oficinas del club azulón en El Plantío para inscribirse en una lista habilitada a tal efecto con su nombre y número de DNI. Las localidades las deberán retirar directamente en la taquilla del pabellón en Santiago de Compostela.