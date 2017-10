El San Pablo recupera efectivos y viajará al completo a Santiago

Los negros nubarrones que sobrevolaban la enfermería del San Pablo a comienzos de semana han dado paso a un cielo prácticamente despejado. Y el cuerpo técnico que encabeza Diego Epifanio ‘Epi’ podrá disponer, salvo contratiempo de última hora, de la totalidad de sus efectivos para el trascendental envite del sábado en Santiago frente a Obradoiro.



Los problemas estomacales que lastraron el correcto desarrollo de las sesiones de entrenamiento de lunes, martes y miércoles han quedado en el olvido. Las ‘víctimas’ del virus que obligó a perderse sesiones de entrenamiento a Álex Barrera, Álex López, Goran Huskic y Deividas Gailius ya se ejercitan con normalidad en El Plantío (esta semana el equipo no podrá trabajar en el Coliseum debido al montaje para la ópera Carmen que se celebrará el próximo sábado).



Aunque mermados físicamente por efectos de las molestias gastrointestinales sufridas, todos ellos estarán a disposición de Epi en el pabellón Fontes do Sar.



Álex Barrera fue el primero en mostrar los síntomas y no pudo tomar parte en la primera sesión de entrenamiento de la semana. Aunque regresó al trabajo grupal el martes el cansancio le ha obligado a bajar el ritmo en el último tramo de cada jornada.



Los siguientes en sumarse a la lista de bajas por el virus fueron Álex López, Goran Huskic y Deividas Gailius. Ninguno de ellos pudo participar con normalidad en la sesión del martes. Los dos primeros se recuperaron en 24 horas y regresaron a los entrenamientos el miércoles -si bien el pívot serbio ha sufrió para mantener el ritmo de sus compañeros-.



El último en reponerse de los estragos estomacales ha sido el experimentado alero lituano, que ha permanecido 48 horas afectado por unas molestias que le impidieron participar en los entrenamientos de martes y miércoles pero que ayer ya pudo sumarse a la dinámica de grupo.



El cuerpo técnico respira aliviado y confía que en las dos sesiones en las que podrá trabajar con todos sus efectivos sean suficientes para trasladar a sus pupilos las cuestiones tácticas para intentar sumar su primera victoria de la temporada en la Liga Endesa. Y sigue haciendo hincapié en el aspecto psicológico como clave para cambiar el rumbo y estrenarse en la ACB.